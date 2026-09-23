高鐵8周年大抽獎！連續3個星期三　每周有機會贏$3000高鐵團禮券

港人北上親子遊持續升溫，高鐵憑藉快捷舒適、覆蓋廣泛及直達目的地等優勢，近年已成為不少家庭週末短途出遊的首選。無論是一家大細輕鬆愜意的兩日一夜小旅行，還是深入探索內地城市，高鐵與你同行…更遠，全家都可以享受輕鬆便捷、無憂無慮的旅程。



適逢高速鐵路（香港段）踏入 8 周年，港鐵特別推出「高鐵 8 周年大抽獎」，連續三星期抽獎、每周均有機會贏大獎！MTR Mobile 會員於指定日子時間登入，進入活動頁面，答中與高鐵有關的簡單問題即可參加抽獎，有機會贏取高達$3,000高鐵旅行團禮券、高鐵車票禮券、車站或商場禮券及其他高鐵精品。

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為慶祝高速鐵路（香港段）邁向 8 周年，港鐵特別推出「高鐵 8 周年大抽獎」。

高鐵出遊新玩法｜香港西九龍直達多個熱門親子遊城市

想帶小朋友北上遊玩？高鐵現已直達 113 個內地站點，當中包括多個熱門親子遊城市，對於想帶小朋友北上旅遊的家長而言，高鐵絕對是無憂出行的理想之選：只需約14分鐘直達深圳、輕鬆接駁深圳地鐵2、3和11號線；只需約57分鐘直達廣州，一家大細可以輕輕鬆鬆由香港西九龍站出發，途中無需轉車、毋須擔心塞車。座位及走廊寛濶，洗手間空間充裕，讓家長可以輕鬆展開週末小旅行。

由香港西九龍站出發，選乘高鐵可直達多個適合親子遊的熱門旅遊城市，包括：

• 廣州：長隆野生動物世界、廣州塔、早茶美食

• 深圳︰深圳野生動物園、小梅沙海洋世界、卡魯冰雪世界

• 韶關：丹霞山世界地質公園、雲門山、品嚐粵北菜

• 長沙：湖南省博物館、IFS國金中心、必試臭豆腐

• 重慶：洪崖洞、重慶動物園、火鍋美食

• 張家界：阿凡達取景地袁家界、玻璃橋、自然奇觀

• 漳州：田螺坑土樓群 、雲水謠古鎮、親子文化體驗

不論想帶小朋友體驗自然生態、探索文化遺產，還是品嚐地道美食，高鐵都能為小朋友和家長帶來方便舒適的旅程體驗。

高鐵出遊優勢｜一家大細無憂出行

除網絡覆蓋廣闊、直達目的地無需轉車之外，高鐵亦具備多項親子遊的優勢：

高鐵出行快捷高效：以香港西九龍站往返廣州南站為例，車程僅約 57 分鐘，有固定而寬闊的座位，較其他跨境交通方式更省時更舒適。小朋友可以沿途觀看車外景色的變化，家長毋須擔心小朋友因長時間乘車而感到疲倦或沉悶，可以慢慢享受旅程。

香港西九龍站實施「一地兩檢」安排，大幅提升了跨境出行的效率。

其次是無縫接駁：於香港西九龍站內一次過完成香港和目的地城巿的出入境手續，無需中途上下車或拖着行李四處奔波，到達目的地後可以直接出站前往景點或餐廳開始旅程。對於帶着小朋友、嬰兒車和大量行李的家庭而言，更能大大減省旅途中的繁瑣安排，只需辦妥手續便可直接登車，輕鬆展開旅程。

高鐵列車上的基本設備相當齊全，主要包含座椅調節、行李放置、充電以及無障礙與衞生設施等。

列車設施亦相當貼心，車廂空間寬敞，設有行李架，家長無需擔心行李無處安放。車廂內亦提供洗手間及熱水，方便照顧小朋友的需要。

加上班次頻密準時: 每日由早到晚都有多班列車往返，家長可彈性安排出發及回程時間，無需趕時間或擔心錯過班次。如果前往深圳北或者褔田站，更可利用「靈活行」即日變更車次安排，時間安排更富彈性！

高鐵 8 周年大抽獎｜連續 3 個星期三抽獎，隨時贏$3000 高鐵團禮券

如果你正計劃與家人朋友一同展開高鐵旅程，千萬不要錯過由即日起，連續3個星期舉行的抽獎活動! 只要你成為MTR Mobile會員，於以下抽獎日及指定時間登入，答啱一條簡單問題即可參加抽獎， 隨時贏走高鐵旅行團禮券、高鐵車票禮券及其他精彩獎品！高鐵與你同遊…更遠！

抽獎日期：2026 年 9 月 23 日、9 月 30 日及 10 月 7 日（連續三個星期三）

抽獎時間：上午 9 時至下午 6 時

參與資格：MTR Mobile 會員

參加方法：

1. 登入 MTR Mobile

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（資料由客戶提供）