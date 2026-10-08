收銀車2026｜10-12月時間表/18區地點位置！零手續費硬幣轉現金

撰文：阿言
出版：更新：

金管局收銀車10至12月時間表｜金管局自2014年10月推出「硬幣收集計劃」以來一直深受市民歡迎，透過收銀車走勻全港十八區，市民可以把家中積存的硬幣，兌換成現金或增值八達通，期間零手續費。金管局早前已公布收銀車最新時間表，本文為讀者整合 10 月至 12 月期間各區的服務時間、回收地點以及換幣須知。

零手續費回收硬幣 可兌換現金或增值電子錢包

市民可於開放時間內攜帶硬幣到場，毋須預約，即可免費將「神沙」點算並全數兌換為港幣紙幣。市民亦可選擇直接將款項增值至八達通卡或多種電子錢包，例如支付寶香港（AlipayHK）、八達通銀包（Octopus Wallet）、拍住賞（Tap & Go）及 WeChat Pay（微信支付），更可捐贈予車內的公益金捐款箱，全程不收取任何手續費。

收銀車（金管局官網）

收銀車注意事項 回收重量上限10公斤

收銀車僅接受特定年份或以後發行的港幣硬幣，包括：1982年或以後的$0.1、1975年或以後的$0.2、1977年或以後的$0.5、1978年或以後的$1、1975年或以後的$2、1980年或以後的$5，以及所有年份發行的$10。

若硬幣出現不可辨認、生鏽、染色、發霉或沾有雜物等情況，將不獲接受並會退還市民。

在回收上限方面，每人每次回收上限大約為 10 公斤硬幣。如攜帶總量超過上限，市民須帶同超出的硬幣下車重新排隊輪候。

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金管局收銀車10至12月時間表

兩輛收銀車開放時間為每日上午10時至晚上7時，於指定地點接受回收，部分日子暫停服務，建議前往前可先參考下文列出的各區詳細日程表及暫停服務日期：

沙田區收銀車時間表

沙田區收銀車時間表

地點

時間

沙田碩門邨美碩樓

10 月 13 日（星期二） 至

10 月 15 日（星期四）

沙田水泉澳邨茂泉樓

10 月 16 日（星期五） 至

10 月 18 日（星期日）

馬鞍山錦泰苑錦基閣*

11 月 23 日（星期一）至

11 月 24 日（星期二）

馬鞍山頌安邨頌德樓

(籃球場對出空地)

11 月 26 日（星期四）至

11 月 29 日（星期日） (11 月 27 日星期五暫停)

*表示該地點為康文署流動圖書館服務點

荃灣區收銀車時間表

荃灣區收銀車時間表

地點

時間

荃灣象山邨秀山樓*

10 月 12 日（星期一）至

10 月 18 日（星期日）

(10 月 15 日星期四

及 10 月 17 日星期六暫停)

荃灣綠楊新邨 (YMCA 青少年中心對出平台

空地)

11 月 2 日（星期一）至

11 月 8 日（星期日） (11 月 4 日星期三暫停)

*表示該地點為康文署流動圖書館服務點

灣仔區收銀車時間表

灣仔區收銀車時間表

地點

時間

灣仔盧押道路旁停車處

(近盧押道 1 號)

10 月 19 日（星期一） 至

10 月 20 日（星期二）

灣仔皇后大道東 213 號 胡忠大廈門外路旁停車處

10 月 22 日（星期四） 至

10 月 25 日（星期日）

灣仔港灣徑灣景中心路旁停車處

(新鴻基中心對面)

12 月 21 日（星期一）至

12 月 27 日（星期日） (12 月 24 日星期四暫停)

油尖旺區收銀車時間表

油尖旺區收銀車時間表

地點

時間

大角咀埃華街 33 號路旁停車處

(安業工廠大廈外)

10 月 19 日（星期一） 至

10 月 21 日（星期三）

尖東加連威老道

(近香港科學館)

10 月 23 日（星期五） 至

10 月 25 日（星期日）

油麻地東莞街駿發花園入口處

11 月 23 日（星期一）至

11 月 29 日（星期日） (11 月 26 日星期四暫停)

西貢區收銀車時間表

西貢區收銀車時間表

地點

時間

將軍澳坑口常寧路路旁停車處

(近保良局馮晴紀念小學)

11 月 2 日（星期一）至

11 月 4 日（星期三）

將軍澳尚德邨 TKO Spot 側停車位

(尚真樓對出)*

11 月 6 日（星期五）至

11 月 8 日（星期日）

*表示該地點為康文署流動圖書館服務點

黃大仙區收銀車時間表

黃大仙區收銀車時間表

地點

時間

慈雲山慈樂邨樂祥樓

11 月 9 日（星期一）至

11 月 11 日（星期三）

慈雲山慈樂邨樂旺樓

11 月 13 日（星期五）至 11 月 15 日（星期日）

牛池灣彩虹邨金華樓與停車場之

間空地

12 月 28 日（星期一）至

2027 年 1 月 3 日（星期日） (12 月 30 日星期三暫停)

北區收銀車時間表

北區收銀車時間表

地點

時間

上水龍琛里

(新都廣場及龍豐花園之間)

11 月 9 日（星期一）至

11 月 15 日（星期日）

(11 月 11 日星期三暫停)

屯門區收銀車時間表

屯門區收銀車時間表

地點

時間

屯門大興邨大興商場一期旁

公眾地方

(向興耀樓方向)

11 月 16 日（星期一）至

11 月 20 日（星期五） (11 月 17 日星期二暫停)

屯門田景邨

(田樂樓與良田體育館之間)

11 月 21 日（星期六）至

11 月 22 日（星期日）

觀塘區收銀車時間表

觀塘區收銀車時間表

地點

時間

九龍灣彩盈邨盈富樓*

10 月 9 日（星期五） 至

10 月 11 日（星期日）

藍田平田邨平旺樓側空地

11 月 17 日（星期二）至

11 月 22 日（星期日）

秀茂坪曉麗苑曉暉閣對出

12 月 14 日（星期一）至

12 月 20 日（星期日） (12 月 17 日星期四暫停)

*表示該地點為康文署流動圖書館服務點

東區收銀車時間表

東區收銀車時間表

地點

時間

筲箕灣愛東邨愛旭樓*

10 月 5 日（星期一）至

10 月 11 日（星期日） (10 月 7 日星期三暫停)

柴灣興華二邨安興樓側

10 月 26 日（星期一）至

11 月 1 日（星期日） (10 月 27 日星期二

及 10 月 29 日星期四暫停)

*表示該地點為康文署流動圖書館服務點

元朗區收銀車時間表

元朗區收銀車時間表

地點

時間

元朗朗屏邨喜屏樓

10 月 26 日（星期一）至

11 月 1 日（星期日） (10 月 28 日星期三暫停)

南區收銀車時間表

南區收銀車時間表

地點

時間

鴨脷洲利東邨東平樓*

11 月 30 日（星期一）至

12 月 2 日（星期三）

鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

12 月 4 日（星期五）至

12 月 6 日（星期日）

*表示該地點為康文署流動圖書館服務點

大埔區收銀車時間表

大埔區收銀車時間表

地點

時間

大埔東昌街路旁停車處

(大埔東昌街康體大樓停車場出

入口側)

11 月 30 日（星期一）至

12 月 3 日（星期四）

運頭塘邨運頭塘商場近運臨樓*

12 月 4 日（星期五）至

12 月 6 日（星期日）

(12 月 2 日星期三暫停)

中西區收銀車時間表

中西區收銀車時間表

地點

時間

中環康樂廣場

(近郵政總局)

12 月 7 日（星期一）至

12 月 13 日（星期日） (12 月 9 日星期三暫停)

離島區收銀車時間表

離島區收銀車時間表

地點

時間

東涌逸東（二）邨勤逸樓路旁停

車處

12 月 7 日（星期一）至

12 月 13 日（星期日） (12 月 10 日星期四暫停)

深水埗區收銀車時間表

深水埗區收銀車時間表

地點

時間

深水埗麗安邨麗廉樓

12 月 14 日（星期一）至

12 月 20 日（星期日） (12 月 16 日星期三暫停)

葵青區區收銀車時間表

葵青區區收銀車時間表

地點

時間

青衣長青邨青柏樓

12 月 28 日（星期一）至

2027 年 1 月 3 日（星期日） (12 月 29 日星期二暫停)

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