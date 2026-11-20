荷蘭皇家美素佳兒®配方奶粉好嗎？寶寶飲配方奶粉熱氣嗎？寶寶飲配方奶粉易便便不暢？選擇錯配方奶粉會令寶寶有皮膚問題？相信很多家長買配方奶粉或轉配方奶粉都有以上疑問，而荷蘭皇家美素佳兒®奶粉憑藉荷蘭自家農場奶源、含天然第一層乳脂精華[1]，為媽咪圈熱捧的奶粉品牌之一，到底荷蘭皇家美素佳兒®配方奶粉是否適合你的小朋友？本文將為你逐一拆解配方奶粉必備的核心營養成分，以及按情景解答配方奶粉疑慮。



寶寶飲奶易熱氣及便便不暢？拆解天然乳脂配方與sn-2 Palmitate結構

飲奶後容易出現大便乾硬、眼角分泌物多、小便偏黃或經常哭鬧，民間常俗稱為「熱氣」。從現代兒科生理學角度，小兒便便不順多源於消化道尚未成熟，或配方中棕櫚酸皂化所致。

部分家長在選擇配方奶粉時，會留意產品的脂肪來源及脂肪結構等資料。荷蘭皇家美素佳兒®採用荷蘭自家農場液態全脂牛奶作為奶源，含天然乳脂層的珍稀營養，包括sn-2 Palmitate[2]。荷蘭皇家美素佳兒®有助軟化便便，同時支持鈣質的吸收[3]。

寶寶經常肚脹哭鬧？了解常見成因及日常照顧方法

若寶寶經常肚脹打嗝或放屁，需要排氣後才稍微舒服，或者出現「333原則」所描述的情況，即是每天哭鬧超過3小時、每週超過3天、持續超過3星期，便可能屬於寶寶常見的哭鬧情況痛。寶寶哭鬧亦可能與多種因素有關，包括進食時吞入較多空氣、腸胃功能尚未成熟，或其他個別情況。

家長可透過以下兩種物理性方法：

•餵哺期間及餵哺後適當掃風，幫助排出吞入的空氣。

•在寶寶狀況穩定時，以輕柔方式按摩腹部，或進行簡單腿部活動。

此外，家長亦可留意配方中有腸道健康相關營養成分的配方奶粉，荷蘭皇家美素佳兒®配方奶粉加入了2'-岩藻糖基乳糖[4]及低聚半乳糖GOS[5]支持腸道健康[6]。

寶寶濕敏是否與牛奶蛋白過敏有關？

幼兒皮膚問題相當複雜，往往涉及遺傳基因、環境刺激以及食物致敏原等多重因素，例如對牛奶蛋白過敏。不過並非所有皮膚問題都與牛奶蛋白過敏有關，家長不宜自行判斷，應諮詢醫生了解成因。

如果確診為牛奶蛋白過敏（CMPA）引致的皮膚問題，常規普通配方並不能解決問題，兒科醫生可能會建議改用深度水解配方（eHF）或氨基酸配方（AAF）。家長不應在未經醫生評估下自行頻繁轉換配方奶粉，以免影響寶寶的營養攝取及延誤診斷。

猛長期指南：成長關鍵期的營養補充

寶寶曾經歷多次猛長期，此時為長高長肉的黃金期，均衡攝取脂肪、碳水化合物及蛋白質等營養，有助支持正常生長及發育。而脂肪更是成長期中的重要營養素之一，亦是能量來源之一。

選購配方奶粉時，家長可留意產品標籤是否標註有全脂牛奶的成分，亦即代表含有天然乳脂。而天然乳脂含有的中鏈及短鏈脂肪酸（MCFA、SCFA），為腸道供應能量[7]。

荷蘭皇家美素佳兒®配方奶粉配方亦含有8種維他命和礦物質：鐵、銅、鋅、硒、維他命A、維他命D、維他命B12和維他命C。這些營養素均為寶寶成長發育所需的重要營養成分，其中部分營養素有助支持免疫功能[8]。

此外，荷蘭皇家美素佳兒®兒童營養奶粉含有免疫球蛋白IgG[9]，主動擊退及抵禦外來威脅[10]。

太甜易致蛀牙？選購配方奶粉可留意哪些產品資料？

家長選購配方奶粉時，留意產品標示、配料表及營養資料，以了解產品的成分及配方特點。糖分過高的配方或食品，可能會增加幼兒蛀牙及偏食的風險。

皇家美素佳兒®產品沒有額外添加雲呢拿香料或蔗糖[11]，口味相對清淡自然，能減少寶寶對甜食的依賴。

每位寶寶的體質及發展進度皆有不同。若您的寶寶出現任何健康問題或疑問，請諮詢醫生或醫護專業人員的意見。

荷蘭皇家美素佳兒®奶粉成分常見問題

荷蘭皇家美素佳兒®和荷蘭美素佳兒®金裝有什麼分別？

荷蘭皇家美素佳兒®和荷蘭美素佳兒®金裝都屬於採用荷蘭優質奶源，但配方成分有所不同。荷蘭皇家美素佳兒®含有天然第一層乳脂精華[1]，支持成長需求；而荷蘭美素佳兒®金裝則更著重於寶寶的腸道健康，含有MLC 易吸收乳脂[12]及NOVAS 易消化蛋白[13]，守護寶寶的消化吸收。

荷蘭皇家美素佳兒®的成分是什麼？

荷蘭皇家美素佳兒®配方奶粉的主要特點是採用荷蘭自家農場的液態全脂牛奶，包含天然第一層乳脂精華[1]，配合母乳低聚糖HMO[4]、益生纖維GOS[5]、B.lactis益生菌[14]等關鍵營養，鑄造8大免疫成長優勢[15]。

天然乳脂是什麼？

天然乳脂是天然存在於牛乳、母乳等哺乳類乳汁中的脂肪，並非經化學轉化或人工合成，可以提供寶寶成長所需的相關營養 。

適量的成長配方奶粉可作為均衡飲食的一部分。

餵哺母乳為嬰兒健康成長及發展提供最理想的營養。

[1] 新鮮採集自荷蘭自家農場的液態全脂牛奶。

[2] 源自液態全脂牛奶。荷蘭皇家美素佳兒®4號每100克配方奶粉約含1.6克sn-2 Palmitate。

[3] 荷蘭自家農場的液態全脂牛奶藴含天然sn-2 Palmitate。 荷蘭皇家美素佳兒®4號每100克配方奶粉約含1.6克sn-2 Palmitate。（Manios Y., et al. BMC Nutr. 2020; 6:46.）

[4] 指2’-岩藻糖基乳糖（與其中一種母乳低聚糖HMO的結構相同；非源自母乳）。荷蘭皇家美素佳兒®4號每100毫升沖調奶液含0.025克。

[5] 荷蘭皇家美素佳兒®4號每100毫升沖調奶液含0.36克低聚半乳糖GOS。

[6] Ben X., et al. Chin Med J. 2004; 117(6), 927-931.

[7] Vinolo M., et al. Nutrients. 2011; 3, 858-876.

[8] 包括支持免疫功能的 8 種維他命/礦物質：鐵、銅、鋅、硒、維他命 A、維他命D、維他命B12 和維他命C （Gombart A.F., et al. Nutrients. 2020; 12:236.）。

[9] 荷蘭皇家美素佳兒®兒童營養奶粉每 100 克含 100 毫克免疫球蛋白 IgG。

[10] Ulfman L. H., et al. Front in Nutr. 2018; 5:52.

[11] 指不額外添加蔗糖及雲呢拿香料。

[12] 選用含天然乳脂配方研究實證結果（Manios Y., et al. BMC Nutr. 2020; 6:46.）。

[13] 指 non-micellar 酪蛋白。荷蘭美素佳兒®金裝 4 號每 100 毫升沖調奶液含 1.8 克酪蛋白（包括 non-micellar 酪蛋白）。

[14] 適用於荷蘭皇家美素佳兒®成長配方奶粉。出廠時每100克配方奶粉含 1 x 108菌落數乳雙歧桿菌 HN019。

[15] 詳情請瀏覽荷蘭美素佳兒®網頁 : https://www.friso.com.hk/friso-prestige。