120米超長合和食街萬聖狂歡｜飲品買一送一　暢玩至凌晨3時

今個萬聖節，美食狂歡盡在合和商場G樓的全新消閒餐飲地標「合和食街」！由合和商場「萬聖怪誕狂歡節」呈獻連串精彩節目，並聯乘「合和食街」八大餐廳推出限定優惠，勢必令這裡成為港島區最矚目的食玩狂歡新地標！顧客只需穿上萬聖節服飾，即可於八大餐廳享用指定飲品首杯買一送一限定優惠。從船街一路延伸入內、全長120米的「合和食街」，擁有核心商業區少見的寬敞戶外空間，配合部分餐廳營業至凌晨3時，無論是下班後想加入派對小酌一杯放鬆心情，還是準備通宵狂歡的派對動物，都歡迎你於萬聖節當晚「扮鬼扮馬」前來相聚打卡。快來與朋友們，以及換上古怪有趣應節服飾的餐廳店員，一同以瘋狂尖叫迎接「合和食街」帶來的節日美味！



萬聖節狂歡大放送 指定飲品買一送一

「合和食街」全力投入與大家一同慶祝萬聖節，八大人氣食肆將於 10月30及31日一連兩晚推出限定餐飲禮遇！顧客只要穿着萬聖節主題服飾惠顧，即可獲首杯指定飲品買一送一優惠。其中包括「酒肉朋友」以柚子、紫蘇及少量清酒調製成的「Mini Boss」雞尾酒；「AMANTE 168」節日特調飲品「萬壽無疆」與「血紅之夜」Sangria；「王沛欣潮汕鹵水火鍋」以冧酒及薑汁汽水調製而成的萬聖節微醺特飲「Halloween Rum & Wine Spritz」，以及由蝶豆花、白桃汁、檸檬汁、雪碧調製的幻紫白桃檸檬氣泡特飲「Halloween Purple Peach Cooler」。各特色餐廳已準備好一系列應節佳餚美酒，誠邀全港嘩鬼熱烈響應，於萬聖節夜親臨舉杯同樂！

8間優質食肆 精心炮製萬聖節買一送一優惠驚喜

「合和食街」匯聚世界各地風格迥異優質食肆，8大高人氣餐廳廚藝團隊，將會從視覺與味覺出發，營造只屬於萬聖節的暗黑驚喜，提供由中式潮汕火鍋、日式居酒屋、韓式燒肉、西餐美酒到歐陸小酒館的環球滋味！其中包括*：

《酒肉朋友》

地址：合和酒店．商場G樓合和食街G06號舖

查詢及訂座：6946 3920

類別：日式居酒屋

買一送一：Mini Boss 雞尾酒

《船嘉福》

地址：合和酒店．商場G樓合和食街G07號舖

查詢及訂座：5951 0779

類別：港式大排檔

買一送一：眼凸凸、孟婆湯、鬼眼

《濟州屋頂Black BBQ》

地址：合和酒店．商場G樓合和食街G08號舖

查詢及訂座：2633 1822

類別：韓式燒肉

買一送一：韓式西柚梳打、濟州柑橘氣泡飲

《Bothie》

地址：合和酒店．商場G樓合和食街G09號舖

查詢及訂座：9079 7922

類別：西餐美酒

買一送一：Vampire's Kiss、Zombie Punch、Illusion

《Corks Wine & Bar》

地址：合和酒店．商場G樓合和食街G10號舖

查詢及訂座：9883 5122

類別：歐陸小酒館

買一送一︰點選首杯飲品，即可獲贈免費一口酒一杯。

《AMANTE 168》

地址：合和酒店．商場G樓合和食街G11號舖

查詢及訂座：9237 2798

類別：雪茄吧、酒吧

買一送一：「血紅之夜」 Sangria、「萬壽無疆」

《王沛欣潮汕鹵水火鍋》

地址：合和酒店．商場G樓合和食街G12號舖

查詢及訂座：2618 4008 / 9198 3038

類別：潮汕火鍋

買一送一：萬聖節微醺特飲、幻紫白桃檸檬氣泡特飲

《Coffganic》

地址：合和酒店．商場3樓336號舖

查詢及訂座：9782 3587

類別：西餐及咖啡店

買一送一：所有咖啡、雞尾酒等飲品

*所有優惠及活動名額有限，先到先得。優惠受條款及細則約束。活動如有更改，恕不另行通知。如有任何爭議，「合和食街」與相關食肆保留最終決定權。

「萬聖怪誕狂歡節」特別限定活動 Busking、面部彩繪、陀螺對戰炒熱氣氛

美食之外，合和商場亦準備了連串驚喜互動活動，打造食、玩、打卡一體的全方位萬聖節盛事。其中包括Hopewell Club會員尊享禮遇！ 10月30及31日，合和商圈以電子貨幣即日消費滿指定金額，滿HK$300換領萬聖節頭飾 乙個 或 TRICK OR TREAT布袋 乙個。此外，Hopewell Club會員於合和商場「玩具『反』斗城」消費滿淨價HK$300，即享9折優惠（優惠受條款及細則約束）。其他連串精彩活動包括：

同場加映： VTC 巨型灣仔故事壁畫牆變身藝術打卡新地標

位於「合和食街」的大型戶外壁畫牆，將會是你今個萬聖節與朋友的打卡熱點！以灣仔傳統與現代新舊故事作為主題的壁畫牆前戶外空間開懷暢飲、投入狂歡，成為都市脈搏與灣仔社區故事的一部分，締造只屬於你和朋友們的珍貴萬聖節回憶！

此外，「合和食街」旁的大廈外牆亦會在萬聖節週末送上「嘩鬼投影」，讓整條食街增添節日氣氛，帶來視覺、味覺雙重衝擊，今個萬聖節於品嚐美食狂歡之外，切勿錯過位於食街的藝術網紅打卡新熱點！

(資料及相片由客戶提供)