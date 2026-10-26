兒童床褥點樣揀？雅芳婷首創點對點®兒童專屬床褥　適配成長需要

小朋友正值成長階段，身高會隨時間不斷變化，選購床褥除了考慮尺寸及耐用程度，亦應重視承托設計是否合適，以及日常清潔是否方便。雅芳婷（afontane）推出採用可調配組件設計的「點對點®兒童專屬床褥」，以點對點®減壓系統為核心，結合靈活的承托配置及貼心的衞生設計，讓床褥能配合小朋友不同成長階段的身高需要，為家長提供兼顧睡眠需要與長期實用性的兒童床褥選擇。



點對點®減壓系統 可調配組件設計

雅芳婷「點對點®兒童專屬床褥」採用點對點®減壓系統，專為兒童睡眠需要而設，透過分段式床墊設計，為腰部提供承托，同時為肩部及臀部減壓，兼顧承托與舒適度，呵護兒童脊柱健康發展。

床褥配備五件不同大小的移動式組件，家長可根據孩子每年的身高及體型變化，靈活調配承托和減壓區的排列次序，度身調整床褥的承托配置，讓床褥更貼合孩子不同階段的需要，達至真正點對點®承托。靈活的組件設計打破傳統床褥固定配置的局限，讓家長有更多調整空間，兼顧兒童成長需要及產品的長期實用價值。

貼心衞生設計 安心用料 屢獲殊榮

兒童日常活動頻繁，床褥的清潔及衞生同樣值得關注。「點對點®兒童專屬床褥」採用亮心式設計，方便日常清潔，有助減少細菌及蟎蟲滋生，讓家長更容易打理孩子的睡眠環境。

在用料方面，床褥不含金屬，並採用100%瑞士 SIMALFA 水性黏合劑，更通過30,000次滾壓測試，展現良好的耐用性能。從產品結構、物料選擇以至耐用性，兼顧日常使用的便利性與安心感。

點對點®減壓系統曾勇奪多項國際殊榮，包括 2015年日內瓦國際發明展金獎及 2016年德國紅點設計獎等及北京首屆兒童床褥設計金獎等，彰顯產品在設計創新及市場口碑方面的表現。

「健兒枕」設3段高度調節 由3歲用到12歲

除了床褥，枕頭的高度及承托同樣是兒童睡眠時值得關注的因素。雅芳婷「健兒枕」專為3至12歲兒童而設，配備前後兩端不同高度的調整墊，組合出3種不同的高度配置，隨著孩子成長過程中頸部形態的變化，提供合適高度的頸部承托，減少因枕頭高度影響睡眠質素。

在承托設計方面，健兒枕採用仰側睡分區設計，中間微窩的仰睡區有助貼合頭部輪廓及頸部曲線；兩側加高的側睡區則為側睡時的頭頸提供適當承托。配合加寬枕面設計，增加睡眠時的活動空間，即使孩子睡覺時轉換睡姿，亦能享有更自在的睡眠體驗。

物料方面，健兒枕選用恆溫親水綿，兼具透氣散熱及吸濕防潮特性，有助保持枕頭乾爽舒適，為孩子營造更舒適的睡眠環境。

低至45折優惠 兒童健康床品HK$497起

想為孩子營造健康睡眠環境，精明消費的家長就別錯過限時優惠！由即日起至11月30日，雅芳婷推出低至45折優惠：

• 點對點®兒童專屬床褥（5"）：零售價HK$3,000起，折後只需HK$2,100起。

• 點對點®兒童專屬床褥Plus（6"）：零售價HK$5,100起，折後只需HK$2,295起。

• 健兒枕：零售價HK$710，折後只需HK$497。

一款能配合孩子成長需要的床褥與枕頭，讓家長更靈活地調整承托配置，是精明家長的實用之選！趁着限時優惠，把握機會為孩子挑選合適的床褥與枕頭，從日常睡眠細節入手，陪伴孩子安心成長。

了解更多︰https://www.afontane.com/

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