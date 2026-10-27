守護兒童｜樂善堂5幼稚園家校同行　為幼兒共築安全網

父母無不盼為子女提供最好的保護，惟科技日新月異、社會環境不斷轉變，家長面對日益複雜的網絡安全與新型態風險，可能未具備足夠知識而難以應對。因此，要守護孩子快樂成長，除了完善校園守護措施，學校主動支援家長，將守護孩子的力量由校園延伸至家庭同樣至關重要。樂善堂轄下五間幼稚園在國際培幼會（香港）「守護兒童學校」支援及嘉許計劃支援下，透過家長講座及親職活動深化家長教育，將守護兒童的理念延伸至家庭之中，提升他們的理解和參與度，讓家長和學校雙方都成為守護孩子成長路上最堅實的同行者，並獲該計劃頒發「守護兒童優質學校」嘉許。



（幼稚園順序按英文名稱字母排列）

樂善堂張葉茂清幼稚園：從課堂到家庭 讓守護兒童成為共同語言

樂善堂張葉茂清幼稚園深信，守護兒童不應停留在課堂之上，而應成為孩子、家長及教師共同實踐的生活態度。為此，學校透過故事繪本閱讀、角色扮演小劇場等互動教學，以生動有趣的方式引導小朋友認識「身體自主權」、「私密部位保護」及「安全社交距離」等概念；同時安排教職員專業培訓工作坊，協助團隊共同設計符合幼兒發展需要的教材和情境故事，為推行守護兒童教育奠定堅實基礎。

然而，要向3至6歲幼兒講解「保護兒童」與「身體界線」等抽象概念並不容易，在推行初期須面對家長教育的挑戰，因部分家長起初亦以為只是常規校園安全教育，未必能充分理解家校合作的重要性。面對這些挑戰，學校一直透過持續溝通和家長教育，逐步建立共識，將守護兒童的力量由校園延伸至家庭。

經過一年的努力，老師欣喜地發現孩子不但更懂得保護自己，也更懂得關心別人。有個性內向的小朋友，學會在被同儕拉扯衣服時勇敢地說：「唔可以！我唔鍾意你拉我件衫，請你停手！」亦有幼兒發現同伴的鞋帶鬆開時，會主動提醒老師協助處理。在老師眼中，這些看似微小的改變，正反映孩子已逐漸把守護兒童的理念內化，並延伸至日常人際互動之中。

樂善堂顧李覺鮮幼稚園：建立信任文化 讓孩子學會說「不」

「老師，你未問過我就唔可以攬我。」一位個性較害羞的K3小女孩如是說。對樂善堂顧李覺鮮幼稚園而言，這不只是孩子說出的一句話，更是守護兒童教育成果的最佳見證。

為落實此理念，學校透過角色扮演、情境小劇場及繪本教學，引導幼兒分辨「好秘密」與「壞秘密」，再練習以「唔可以」、「我唔鍾意」等語句，清楚表達自己的感受和界線。透過反覆演練，孩子逐漸明白自己有權拒絕不當的身體接觸，也可以在需要時主動尋求協助。

引導幼兒能主動表達只是第一步，要建構完善的守護防線，提升教師識別潛在風險的能力亦是不可或缺的一大關鍵。有老師反映，相比身體上的傷痕，情緒困擾或心理虐待往往更難察覺。例如孩子整天不開心，老師或會以為是「鬧情緒」或「唔舒服」，但背後原因可能是長期被家人忽略、言語羞辱，或受到「唔准講出去」等語言威脅。

為此，學校成立由校長、社工及班主任組成的「守護兒童小組」，共同評估及跟進疑似個案，既減輕前線教職員個人判斷的壓力，亦提升專業判斷的客觀性。與此同時，老師也學習如何以更具同理心的方式與家長溝通，例如以「一齊睇下小朋友發生咩事，點樣幫佢」代替「我懷疑你傷害小朋友」的指責式提問，從而建立合作而非對立的關係。學校相信，當家長理解守護兒童工作的目的並非監察，而是共同保障孩子福祉時，家校合作才能真正發揮力量。

樂善堂李賢義幼稚園：家校同行 讓守護兒童由校園走進家庭

參與計劃的一年間，樂善堂李賢義幼稚園從教師培訓、校本政策到家長教育多管齊下，致力透過促進家校合作、增強家長信任，從而建立安全、信任與責任的校園文化。學校除了持續舉辦專業工作坊，讓老師在互動中建立信心；亦制定清晰的校本指引，確保政策落地；同時在家長觀課活動中加入家長小組分享，讓家長能輕鬆談論在家庭中面對的育兒挑戰，探討如何在日常教養中實踐守護兒童的知識，進而逐漸在交流中取得家長的理解與支持。

透過這些活動，家長日益深刻理解到孩子需要被尊重與保護的重要性。有家長分享，參與活動後開始更留意孩子的感受，並在生活中學會用鼓勵代替責備；同時也觀察到孩子在家中更勇敢表達意願，懂得說「唔可以」，在日常生活中也展現出更勇敢、更懂得保護自己的小改變。

這份家校同行帶來的改變，也體現在孩子的真實回饋中。讓老師最為難忘的，是一名原本沉默寡言的幼兒，在經過長時間陪伴以及遊戲與繪畫活動引導下，終於在一天鼓起勇氣訴說自己在家中會被迫做一些不喜歡的事情，心裡感到委屈卻不敢反抗。自此，該名學生開始慢慢建立身體界線意識，也懂得用語言保護自己。老師聞言立即給予肯定，並提醒同學要尊重彼此的選擇，同時深深感受到守護兒童不只是教導知識，更是在建立一個孩子願意被看見、被理解的環境。

樂善堂文吳泳沂幼稚園：將守護文化融入校園每個細節

對樂善堂文吳泳沂幼稚園而言，參與計劃的初心，是希望將「守護兒童」的概念從「觀念」轉化為「可落實的校本政策與日常編制」等實踐行動。為此，學校確立清晰的指引、提升教職員的敏感度，並與家長建立緊密的伙伴關係，期望為孩子築起網絡最嚴密的防護網，讓每一位家長都能把孩子安心交託。例如，學校曾於聖誕嘉年華活動中，舉辦有關守護兒童的活動，透過設置遊戲向家長及幼兒分享如何保護自己；又從親子工作坊教導家長如何與孩子共同遊戲，建立良好溝通，減少產生衝突。

惟因幼兒教學非常強調愛與關懷，老師們習慣用擁抱、牽手來安撫孩子，所以在推行政策初期，部分老師擔心指引會令師生關係變得疏離或公式化。為消除疑慮，學校透過多次校務會議，與老師們共商如何可以恰當地表達關愛。例如，在擁抱情緒激動的孩子前，老師會先問一句：「老師可以抱抱你嗎？」這不僅給予孩子尊重，更是在日常中示範「尋求同意」的重要。校方感悟：「守護兒童的教育，是當我們不在孩子身邊時，他們依然擁有保護自己的智慧與勇氣。成為『守護兒童學校』，是我們對每一位孩子最珍貴的承諾。」

在推行計劃一年後，孩子們開始將「身體自主權」和「界線意識」內化為生活的一部分。他們學會了用言語清晰地表達自己的身體界線，正因知道自己被保護，並信任老師會聆聽，證明了學校營造的安全感已經深植在孩子心中。

樂善堂鄧德濂幼稚園：讓守護成為家校共同語言

樂善堂鄧德濂幼稚園透過訂立清晰的守護兒童政策和處理機制，加強教職員培訓，並與家長共同推廣正確的兒童保護觀念，包括安排家長參加由培幼會舉辦的「守護子女有法規」工作坊，預防並及早識別不當對待或高風險情況，以保障學生身心健康。

在這些舉措下，老師發現學生比以前更加懂得互相提醒和保護自己。有老師分享：「有一次，幾位學生在走廊排隊時，看見有同學以玩笑的形式推撞同伴，其中一位即時提醒『唔好咁樣，會整親人㗎，老師話要保護身體。』這些用語正正來自平日的故事、影片和課堂分享。」她續指，看到學生在日常情境中自然地運用所學知識，更證明「守護兒童」已經變成了師生與家長的共同語言。

計劃不僅有助提升教職員的專業操守意識，也深化了家長對學校的信任，從制度層面全面加強對學生的保護，為兒童建立一個安全、受尊重的學習環境。正因家校攜手合作，才能為孩子打造充滿關愛與安全感的校園環境，讓每一位學生都能安心健康成長。

「守護兒童學校」支援及嘉許計劃：讓守護成為文化

守護兒童從來不是一項單靠學校或家庭便能完成的工作，而是一場需要所有重要成人共同參與的長期同行。因此國際培幼會（香港）自2018年一直致力推廣「守護兒童」理念；後於2024年起在伍絜宜慈善基金贊助下，推出「守護兒童學校」支援及嘉許計劃，透過政策輔導、專業培訓及顧問服務，協助本地幼稚園建立、檢視並優化校園守護兒童政策，為學界呈獻一份令人「最放心」的守護兒童成績表。計劃推行兩年以來，已與117間本地幼兒教育機構攜手合作，從教師專業培訓，到家長教育，再到孩子日常生活中的一個個小改變，這些努力都在說明同一件事：當學校與家庭願意站在同一陣線，每位孩子都能在更多理解、尊重與關愛之中安心成長。

守護兒童｜三本地幼稚園深化家校協作與互信 為兒童共建防風林

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