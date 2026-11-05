10+親子酒店推介｜房內滑梯/直達東迪/窗外睇斑馬 最平人均$252起

親子酒店推介2026！每逢週末或長假期想帶小朋友去旅行「放電」，亞洲短途遊絕對是不少家庭客的首選！無論是北上深圳、珠海，還是飛往台北或日本，都有極豐富的主題樂園與親子景點。《01親子》為大家整合10間亞洲人氣親子友善酒店，交通便利之外，更齊備強大的兒童玩樂設施，包括過萬呎室內遊樂場、人造沙灘、水上樂園，甚至有零距離動物生態體驗及寶可夢主題房！人均只需$252起！



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推廣期：即日起至2027年3月31日

*每名用戶僅可使用此優惠碼一次。優惠數量有限，先到先得，用完即止。

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親子酒店推介【1】深圳硬石酒店

想帶小朋友北上「放電」又怕舟車勞頓？位於觀瀾湖的深圳硬石酒店，從福田口岸或深圳北站乘地鐵4號線至「觀瀾湖站」D或E出口即達，交通極度便利！步出酒店對面就是觀瀾湖度假區及觀瀾新城商場（MH MALL），輕鬆步行就能玩轉高爾夫體驗中心、海洋世界、卡魯冰雪世界甚至馬術館，兩日一夜行程超豐富。深圳硬石酒店搶先預訂👉🏻Klook 限時優惠！

深圳硬石酒店鄰近觀瀾湖度假區（Klook）

房型推薦：家庭房均達43平方米，豪華大牀房備有1張1.8米特大床，而豪華雙牀房則備有2張1.25米單人牀。

親子政策：加床350元/晚，免費提供兒童牙刷及拖鞋，17歲或以下不加床可免費入住。

入住贈送歡迎小禮品＋生日佈置

*種類隨機，以前台發放為準、憑房卡享觀瀾湖手藝工場非遺拓印體驗一份（不含框）。視乎當天房間情況，住客有機會免費升級客房1級並延遲退房。若適逢小朋友生日或父母紀念日，預訂時提前備註（生日需核對證件），酒店更會精心準備客房佈置！

房價：人均HK$542／晚【美食套餐】豪華房1晚（含2大1小早餐+2大1小自助晚餐+兒童烘焙課程1位）

深圳硬石酒店

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站出站D或E出口步行2分鐘



親子酒店推介【2】深圳華僑城洲際大酒店

鄰近深圳灣口岸的深圳華僑城洲際大酒店，離華僑城地鐵站僅100米，步行1分鐘即達！除了步行可至世界之窗及錦綉中華，周邊更包攬歡樂谷、WOWO萌寵森友會、萬象天地、歡樂海岸及山姆超市等熱點，一家大細的吃喝玩樂買需求一站式完美解決。

酒店主打AI親子主題的客房，房內設有AI互動桌大玩海洋主題MR遊戲；而部分套房更內置獨立大滑梯，回到房間都能繼續「放電」。此外，酒店擁有佔地一萬八千呎的海盜船主題水上樂園，備有室內外泳池、人造沙灘、各式水上滑梯及免費借用的水槍，絕對是孩子的玩樂天堂。

家庭主題房擺放著可愛的裝飾外，還配備滑梯（酒店官網圖片）

酒店震撼的放電設施，必是佔地四萬五千呎的烏托邦樂園。戶外區佔地三萬六千呎，齊集旋轉木馬、小火車及迷宮花園，室內區則有波波池、繪本與攀爬區。樂園更有專業的托兒服務，更有一系列免費的手作及Pizza廚藝班，爸媽們可以解放雙手，享受真正放鬆的完美假期！深圳華僑城洲際大酒店搶先預訂👉🏻Klook 限時優惠！

房型推薦：豪華客房可選擇豪華大牀房或豪華雙牀房，面積達55平方米；豪華大牀房備有1張特大床，而豪華雙牀房則備有2張單人床。

親子政策：加床CNY¥350元/晚，免費提供防護床欄、嬰兒澡盆、奶瓶消毒器、溫奶器、幼童專用洗漱套組及防滑地墊。

房價：人均HK$538／晚【獨家特惠】豪華房1間1晚（含2大1小自助早餐+室內室外奇趣烏托邦入園+飲品任選一杯+客房免費電影點播特權等）

深圳華僑城洲際大酒店

地址：深圳南山區華僑城深南大道9009號

交通：深圳地鐵華僑城站步行約1分鐘



親子酒店推介【3】珠海橫琴希爾頓逸林酒店

2023年全新開幕的「珠海橫琴希爾頓逸林酒店」，地理位置極佳，步行5分鐘即達橫琴口岸！酒店更特設大受小朋友歡迎的小丸子等親子主題房，大部分客房更配備落地景觀大玻璃及打卡浴缸，空間寬敞舒適。

而酒店大堂及餐廳等主要設施設置於27樓等高層，不論是在頂層天台泳池暢泳或用餐時，均能飽覽澳門璀璨江景與珠海城市風貌。珠海橫琴希爾頓逸林酒店搶先預訂👉🏻Klook 限時優惠！

珠海橫琴希爾頓逸林酒店（Klook）

房型推薦：豪華客房，可選擇豪華大牀房或豪華雙牀房，均達35平方米；豪華大牀房備有1張1.8米特大床，而豪華雙牀房則備有2張1.35米單人床。

親子政策：加床CNY¥233.2元/晚，免費提供嬰兒車（需提前致電酒店預約）、兒童牙刷、拖鞋抵達時向酒店前台再作確認或提前致電查詢。

房價：人均HK$252／晚【雙11特惠 | 下午茶套餐】逸林客房1間1晚（含2大1小（1.4米以下）自助早餐+雙人高空下午茶）

珠海橫琴希爾頓逸林酒店

地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區濠江路258號

交通：橫琴站步行6分鐘



親子酒店推介【4】珠海海泉灣維景國際大酒店

鍾情異國風情的海濱溫泉之旅？珠海海泉灣維景國際大酒店坐擁地中海城堡般氛圍，臨海而建，佔地達22萬平方米。酒店除了提供度假區免費接駁車，更設有專為小朋友而設的「小水手俱樂部」及特色海濱溫泉，保證大人細路都不會悶。

同時，酒店配備室內外游泳池、卡拉OK及健身房等設施，總能滿足一家人不同玩樂需要！珠海橫琴希爾頓逸林酒店搶先預訂👉🏻Klook 限時優惠！

房型推薦：豪華客房，可選擇豪華大牀房或豪華雙牀房，達40平方米；豪華大牀房備有1張1.8米特大床，而豪華雙牀房則備有2張1.3米單人床。

親子政策：加床CNY¥280元/晚，1.2米以下兒童可免費入住享用早餐和門票，免費提供兒童浴袍、拖鞋及牙刷等專屬用品。

房價：人均HK$329／晚【雙11特惠 | 連住套餐】園景房1間2晚（含雙人早餐+雙人無限次温泉+雙人無限次神秘島親子樂園+萌寵樂園）

珠海橫琴希爾頓逸林酒店

地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號

交通：珠海口岸乘坐海泉灣快線或826-2路公車



親子酒店推介【5】台北喜來登大飯店 (Sheraton Grand Taipei Hotel)

台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）距離善導寺捷運站僅兩分鐘步程，以現代中國風為設計主軸。酒店客房寬敞明亮，更有家庭親子友善房型，房間面積高達35平方米！酒店亦設有兒童俱樂部、樹洞滑梯區、娃娃廚房區、科技電玩區、桑拿三溫暖、泳池、熱水浴池等設施，大人小朋友均能好好享受假期放鬆一番！台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）搶先預訂👉🏻Klook 限時優惠！

房型推薦：豪華客房，可選擇豪華大牀房或豪華雙牀房，均達35 平方米，豪華大牀房備有1張 (175 x 210公分) 雙人床，而豪華雙牀房則備有2張 (120 x 210公分) 單人床。

親子政策：加床 NT$1,900元/晚，酒店全面停售與停供一次性備品。

房價：人均HK813／晚 高級雙人房(城景 ,有窗，包括早餐)

台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

交通：鄰近捷運善導寺站，步行約2分鐘



親子酒店推介【6】關西六福莊生態度假旅館 (Leofoo Resort Guanshi)

作為亞洲首座以自然生態與草食性動物為主題的度假旅館，關西六福莊生態度假旅館主打非洲狩獵風格，提供最多可容納6人入住的家庭房型，最令小朋友瘋狂的是，客房配備大片觀景落地窗，在房內就能零距離觀賞白犀牛、斑馬、環尾狐猴及陸龜等動物，猶如身歷其境與動物們同居，震撼度滿分！

除了超吸睛的動物體驗，六福莊更實踐綠色環保理念，非常適合家長帶孩子從住宿中學習愛護地球。飯店採用不破壞土地的「零地基」建築，並嚴格執行多項環保措施，例如不提供一次性備品（如牙刷、拖鞋），以及提供天然有機沐浴品。最特別的是，餐廳的無毒食材來自自家農場，更利用動物排泄物製成有機肥料循環耕作，讓他們在無形中學懂愛護大自然，這趟沉浸式的生態之旅絕對值回票價！關西六福莊生態度假旅館 (Leofoo Resort Guanshi)搶先預訂👉🏻Klook 限時優惠！

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房型推薦：豪華客房，可選擇豪華大牀房或豪華雙牀房，均達36 平方米；豪華大牀房備有1張 (175 x 210公分) 雙人床，而豪華雙牀房則備有2張 (120 x 210公分) 單人床。

親子政策：酒店沒有提供加床服務，房間提供台灣本土綠色品牌洗浴用品，不提供一次性備品：如牙膏、牙刷、髮梳、浴帽、拖鞋等，免費提供嬰兒澡盆(附水瓢及板凳)。

房價：人均HK$837／晚 （剛果草原客房、2張大床、包括早餐）

關西六福莊生態度假旅館 (Leofoo Resort Guanshi)

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

交通：桃園機場車程38分鐘



親子酒店推介【7】煙波大飯店 - 新竹湖濱館 (Lakeshore Hotel Hsinchu)

酒店設有佔地高達2300坪的室內兒童樂園「卡樂次元」以及全年開放的溫水泳池，無懼天氣變化，小朋友都可以盡情放電。煙波大飯店 - 新竹湖濱館 (Lakeshore Hotel Hsinchu)搶先預訂👉🏻Klook 限時優惠！

房型推薦：庭院景客房達42平方米，備有2張大床。

親子政策：酒店沒有提供加床服務，不提供一次性備品：如牙膏、牙刷、髮梳、浴帽、拖鞋等，免費提供消毒鍋、嬰兒床圍、嬰兒床、嬰兒澡盆，數量有限，敬請事先預約。

房價：人均HK$664／晚 （香榭豪華家庭房、2張大床、包括早餐、及【一泊二饗-四人分饗】）

煙波大飯店 - 新竹湖濱館 (Lakeshore Hotel Hsinchu)

地址： 300台灣新竹市東區柴橋里明湖路773號

交通：從酒店乘車到新竹車站約6分鐘



親子酒店推介【8】1955 東京灣 by 星野集團 (1955 Tokyo Bay by Hoshino Resorts )

帶小朋友遊東京迪士尼，最怕就是帶著大件行李轉載逼地鐵轉車。星野集團不僅提供免費接駁巴士直達「東京迪士尼度假區®」，更無縫連接羽田、成田兩大機場及東京市中心，班次頻密至每5分鐘一班！

此外，酒店2樓特別劃出「Kids & Baby Goods」專區，備有豐富的兒童用品供家長租借。星野集團1955東京灣（Hoshino Resorts 1955 Tokyo Bay）搶先預訂👉🏻Klook 限時優惠！

房型推薦：高級客房達38平方米，備有2張大床及2張梳化床。

親子政策：酒店不提供加床服務；2樓提供各式免費嬰幼兒用品：各尺寸尿布、濕紙巾、兒童睡衣、兒童牙刷、嬰兒肥皂、調奶壺、輔助坐便器、浴椅、洗面台腳凳、尿布垃圾桶、體溫計、兒童室內拖鞋、奶瓶消毒櫃、嬰兒床等（數量有限，不接受事前預約）

房價：人均HK$1,029起（高級房帶GOROGORO寢台，包括早餐）

星野集團1955東京灣（Hoshino Resorts 1955 Tokyo Bay）

地址：千葉縣浦安市日出7丁目2番3

交通：從JR新浦安站提供免費穿梭巴士服務，車程約10分鐘。（乘車地點、時間表可參考官網）



親子酒店推介【9】東京灣喜來登大酒店 (Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel)

作為東京迪士尼度假區的官方酒店，酒店地理位置極佳，距離單軌電車海濱站僅需步行約3分鐘，亦備有免費接駁巴士，前往兩大迪士尼樂園極度方便。更貼心的是，館內特設迪士尼周邊商品專賣店，避開樂園的人潮，也可輕鬆地選購戰利品。

住客可免費享用室內溫水泳池及24小時健身房，而館內更設有專為兒童打造的大型室內遊樂區「Oasis」及室外游泳池。豐富的休閒娛樂設施，確保大人與小朋友在住宿期間都能徹底放鬆，享受充實歡樂的度假時光。東京灣喜來登大酒店 (Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel)搶先預訂👉🏻Klook 限時優惠！

住宿空間與配套同樣為親子家庭度身訂造，最大房型可容納高達6人同住。客房空間寬敞，浴室採用乾濕分離兼備有浴缸，步出露台更能飽覽開揚的無敵海景或迪士尼夢幻景觀；而新落成的「公園翼樓」更以豪華郵輪為設計靈感，並規劃寵物友善客房。

房型推薦：頂級客房達40平方米，備有2張單人床。（此房型不可加床亦不提供嬰兒床）

親子政策：酒店免費提供嬰幼兒用品：小童浴衣套裝、隔尿墊、遊戲軟墊、兒童廁板、嬰兒浴盆、嬰兒床、奶樽消毒套裝以及小童踏腳櫈等。

房價：人均HK$1,188起 （頂級客房,包含早餐）, 2 張單人床, 露台 (Disney or Bay view)

東京灣喜來登大酒店 (Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel)

地址：千葉縣浦安市日出7丁目2番3

交通：海濱站步行1分鐘



親子酒店推介【10】MIMARU東京 錦糸町 (MIMARU Tokyo Kinshicho)

MIMARU東京 錦糸町主打寬敞的公寓式設計，提供可容納4至8人的大型客房，完美解決多人同住的空間需求。最貼心的是，每間客房均標配獨立廚房、餐桌及齊全廚具，方便家長隨時為小朋友準備簡單餐點或加熱宵夜，充滿溫馨的居家感。

酒店的地理位置同樣優越，不但能輕鬆前往淺草、秋葉原及上野等周邊熱門景點，更有電車快速直達新宿與澀谷。而最令小朋友瘋狂的，是MIMARU部分分店更特設了超可愛的寶可夢（Pokémon）主題房，絕對能為這趟親子旅程留下難忘的歡樂回憶！MIMARU東京 錦糸町 (MIMARU Tokyo Kinshicho)搶先預訂優惠👉🏻 Klook 限時優惠！

房型推薦：酒店供應POKÉMON主題套房，達39平方米，備有4張單人床。

親子政策：酒店不提供加床服務，免費提供嬰幼兒用品：嬰兒床、床欄、嬰兒澡盆、兒童餐椅、浴室防滑墊、淋浴椅、浴缸防滑扶手、移動式扶手（起身器）等。

房價：人均HK$678起（入住時安排床型、不包早餐）

MIMARU東京 錦糸町 (MIMARU Tokyo Kinshicho)

地址：東京都墨田区江東橋4-11-5

交通：東京地下鐵 錦系町站 步行3分鐘

