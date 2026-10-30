日本葉雕藝術家Lito 30歲確診ADHD 過度專注成天賦鑽研樹葉創作

日本葉雕藝術家Lito憑着精巧的刀工，將一片片普通樹葉化成充滿故事的藝術品。然而，Lito過去曾因難以適應職場工作模式而飽受挫折，直至30歲確診過度活躍症（ADHD），才逐漸了解自己的特質，找到適合自己的創作道路。



30歲確診ADHD 曾因工作不順陷入困境

Lito於1986年出生於日本神奈川縣，原本是一名普通上班族。他自小便發現自己與別人有所不同，雖然能夠長時間專注於感興趣的事情，卻難以適應需要同時處理多項工作、靈活應變的環境。即使努力工作，他仍經常因工作效率、安排事情及處理細節等問題而受到批評，先後經歷多份工作，生活一度充滿挫敗感。

直至2018年，Lito在網上接觸到有關發展障礙的資訊，發現當中不少特徵與自己的經歷相似，於是前往求醫，並獲診斷患有ADHD。確診讓他重新理解過往的困難，亦成為人生的重要轉捩點。他決定離開原本的工作，重新探索適合自己的方向。

Lito（Instagram @lito_leafart)

將過度專注轉化為優勢 獨自摸索葉雕創作

2020年初，他偶然接觸到葉雕藝術，發現自己能夠利用高度專注的狀態，將細膩的圖案刻畫在葉片上，於是開始自學創作，踏上葉雕藝術家的道路。

Lito的作品以動物及日常生活場景為主題，利用葉片天然的形狀與紋理，呈現充滿想像力的畫面。每件作品均需仔細構思，再以刀具小心雕刻，部分複雜作品更需要花上逾8小時才能完成。他幾乎每天都會在社交平台分享新作，逐漸累積人氣，作品更獲海外媒體報道，並出版多本作品集，在日本各地舉辦個人展覽。

對Lito而言，葉雕不只是藝術創作，更讓他找到適合自己的生活方式。他曾表示，希望透過作品為別人帶來快樂，這亦成為他繼續創作的動力。2024年，他更在日本福島開設個人美術館「LITO LEAF ART MUSEUM FUKUSHIMA」，讓更多人親身欣賞他的作品。

過度活躍症常見症狀 坐立不安不代表患有ADHD

過度活躍症 （ADHD）又稱為注意力不足，是一種神經發展障礙，常見症狀可分為注意力不足、過度活躍及衝動3大類，患者可能以其中一類症狀為主，亦可能同時出現多類症狀。ADHD不代表患者完全無法集中精神，部分人在進行感興趣的活動時，反而可以長時間投入其中。以下分別是三大種類的主要症狀。

1. 注意力不足

- 容易受外界事物影響而分心

- 經常粗心大意，忽略細節

- 難以按照指示完成工作或功課

- 經常遺失物品或忘記日常安排

- 難以安排時間及整理工作

2. 過度活躍

- 經常坐立不安，難以安坐

- 手腳經常活動，難以保持靜止

- 在不適當的場合跑動或攀爬

- 說話過多，難以安靜地參與活動

3. 衝動

- 經常打斷別人的談話

- 別人尚未說完便搶答

- 難以耐心等待輪候

- 未有充分考慮後果便採取行動

不過，偶爾分心、健忘或坐立不安，並不代表患有ADHD。醫生會綜合考慮症狀是否持續時間以及對生活影響，作出專業評估。

初步自我檢視ADHD 留意症狀有否影響日常生活

若懷疑自己或子女可能有ADHD，可先觀察日常行為，了解以下情況是否經常出現：

1. 做事容易分心，即使面對簡單任務亦難以完成

2. 經常忘記工作安排或日常事項

3. 難以管理時間，經常拖延或錯過期限

4. 經常遺失物品，或在工作中忽略重要細節

5. 難以安坐，經常活動手腳或感到坐立不安

6. 經常打斷別人說話，或難以耐心等待

7. 上述情況持續出現，並對學習、工作或人際關係造成困擾

以上清單只供初步觀察，若相關情況持續出現並影響日常生活，建議向醫生求助，由專業人士進行評估。