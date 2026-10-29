Sino-bus一對一線上課程　因材施教助港童追進度　獲家長力薦

香港小學生考試頻繁，為應對日常測驗考試、TSA以至升中呈分試，課業壓力重重。面對孩子明明已經勤力溫書、做功課，卻依然難以追上學習進度，以至學習基礎越發不穩的困境，家長都會感到束手無策。線上教育機構Sino-bus主打一對一真人線上互動教學課程，擺脫通用型教學，以針對性的輔導模式，為學童量身打造學習方案。品牌近日更在「01親子最愛生活品牌大獎2026」中榮獲「最愛K-12在線教育品牌」獎項，獲一眾本地家長力薦。



Sino-bus多元化一對一教學模式 精準貼合香港學童所需

Sino-bus是一家正規的線上教育機構，總部設於深圳，並在香港、新加坡、西安等地設有分公司。品牌一直堅持以「本地學情優先」，深耕香港本地的校本課程與TSA考試要點，採用一對一真人互動教學。課程覆蓋逾800所港澳學校，在讀學生超過20,000人，經家長口碑認證，確保為每位學童定制適合的學習方案。

為貼合香港學生的學習需求，Sino-bus研發出對本地學習環境有高度針對性的課程，全方位解決不同學童的學習難題。課程服務對象涵蓋本地就讀學生以至剛抵港、需要適應港式教育的新來港學童，讓擁有不同基礎和目標的小朋友，都能找到適合自己的學習模式：

• 中文課程：緊貼香港校本中文課綱，對標校內考試及TSA考核要求，分設基礎鞏固班與能力提升班，重點強化字詞積累、閱讀理解及寫作訓練，協助小朋友擺脫作文公式化、答題抓不到重點等常見盲點，穩步提升校內中文成績。

• 英文課程：依據香港本地英語教學體系設計，涵蓋校內同步輔導與分級Level英文課，兼顧詞彙、語法、閱讀及口語表達，打破「會寫不會說」的學習困境。課程循序漸進提升語感與邏輯表達，助孩子輕鬆應對校內默書、短文寫作與口試考核。

• 數學課程：結合校內同步輔導與分級Level體系，根據小朋友的個人學業水平度身訂造學習方案。課程緊貼香港校本課綱，跟隨校內進度同步梳理計算及應用題等核心考點，及時查漏補缺；同時搭配相應級別的Level內容，循序漸進加深知識難度。此外，更設有奧數競賽備考班，專為學有餘力的小朋友而設，訓練數理邏輯思維，全力備戰各類數學競賽。

• 新到港銜接課程：專為剛從內地來港、面對課程轉換的小朋友而設。針對兩地課綱差異、考試模式及學習思維的不同痛點，精準補足知識斷層，讓孩子熟悉香港考題風格與作答習慣，短時間內跟上校內進度，順利融入本港校園生活，輕鬆解決轉校適應難及學習落後的問題。

除了多元化的課程選擇外，所有課程均支援一對一真人線上教學，家長可靈活調配上課時間，並按照小朋友的個人情況度身訂造學習計劃。機構拒絕千篇一律的「罐頭式」教學，而是根據每位學生的特性，搭配針對性的配套習題與筆記訓練，同時並重操練及教授解題技巧，真正做到因材施教，亦因此收獲家長的一致好評。

學生成績顯著提升 家長口碑見證教學成效

不少參與課程的本地家長分享孩子的學習喜訊：有學生在呈分試中文科考獲91分佳績，該家長特別感謝老師的悉心教導，並計劃繼續加強孩子的閱讀理解與寫作訓練；亦有原本作文分數約60至70分的學生，經輔導後顯著提升至84分，中文科整體考試更取得90.5分高分；更有家長高興表示子女在聆聽考卷拿下滿分，創下有史以來的最佳成績，寫作能力亦有目共睹地大幅進步。

這些來自家長的真實反饋與成果見證，充分印證了Sino-bus本地化一對一教學的卓越成效，亦成為教學團隊不斷精益求精、持續打磨高質素課程的最大動力。

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Sino-bus榮獲「01親子最愛生活品牌大獎2026」 受本港家長肯定

Sino-bus憑藉本地化教學體系與高度貼合學童需求的課程服務，多年來獲得家長信賴，日前更在「01親子最愛生活品牌大獎2026」中獲得「最愛K-12在線教育品牌」殊榮。品牌代表上台在頒獎典禮上致辭時表示：「這份由全港家長投票誕生的榮譽，是對品牌本地化教學路線的最大認可，優質教育從非盲目刷題趕進度，而是精准對位孩子學習痛點、緊貼本地教學節奏，幫助學生高效補弱、精準提升，徹底擺脫吃力低效的學習狀態。」

從課程研發到教學服務，品牌一直相信藉着貼合學情的課程、因材施教的教學模式，以及貼心細緻的服務能繼續收獲全港無數家庭的長期信賴，做到真正解決孩子學習吃力、效率低下、進度落後等問題，讓每一位孩童都能輕鬆、高效進步。展望未來，Sino-bus將持續優化本地化課程體系，打磨一對一精品教學服務，持續為香港孩童提供更高效並貼合本地考情的學習方案，讓更多孩子告別吃力學習，穩步成長，持續進步。

(資料由客戶提供)