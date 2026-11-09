幼小銜接新契機　細路谷一站式策劃《舞動童心》及《唱響童Sing》

每個孩子都是天生的巨星，值得擁有展現才華、建立自信的舞台。如何讓孩子的光芒被更多人看見，同時為學校創造更多與社區互動的機會？



「細路谷」是專為香港兒童與家庭打造的多元化校園盛事及兒童資訊平台，結合活動策劃、專業影視製作與社交媒體傳播，致力為幼兒及小學生搭建展現才華的舞台，同時協助小學推廣辦學特色，加強與社區及家長之間的緊密連繫。透過《舞動童心》舞蹈比賽、《唱響童Sing》歌唱比賽，以及度身訂製的兒童音樂劇等重點項目，提供一站式專業統籌服務，讓校方在減輕行政負擔的同時，輕鬆打造最具吸引力的地區校園盛事，建立更緊密的地區教育網絡。

《舞動童心》：讓小小舞者閃耀舞台

對幼稚園學生而言，參與公開舞蹈表演既能展示才藝，更是學習團隊合作、克服緊張及建立自信的重要經歷。《舞動童心》兒童舞蹈比賽或表演活動，旨在推廣幼兒舞蹈藝術、促進區內學校交流，讓孩子跟隨音樂節拍，在舞台上盡情展現活力與創意。

在短短半年間，「細路谷」已經籌劃超過10場舞蹈或表演活動，每場活動均超過200位幼小舞者、300位家長參與，家長與小朋友更藉此參觀學校校舍，幼稚園同學更一嘗小學生多姿多彩的學園活動。

• 覆蓋全港校網：計劃擬於全港36個校網推展，每區精選一至兩所小學合作提供場地及作為比賽平台。

• 多元舞種參與：參賽對象為本港K1至K3幼稚園學生，涵蓋兒童律動、中國舞、現代舞及街舞等，讓不同特長的孩子均可發揮所長。

• 肯定孩子表現：活動亦設有多元獎項及參與證書，肯定每隊小舞者的投入與努力。

• 深化幼小銜接：讓幼稚園師生及家長親身走進小學，感受校園設施與學習氛圍，促進校際交流，增加學校的地區曝光率與社區形象。

《唱響童Sing》：以純真童聲，唱出校園與社區的連繫

除了舞蹈，「細路谷」亦推出《唱響童Sing》校際歌唱比賽或表演，讓孩子以歌聲表達情感、展現個性，在音樂中享受舞台帶來的成長體驗。

無論是《舞動童心》還是《唱響童Sing》，活動的價值都不止於比賽本身，而是透過藝術教育、校際交流及親子參與，為合作學校建立與社區互動的新渠道，加強區內學校之間的橫向聯繫。

一站式專業支援：讓校方省時省力，專注教育本業

「細路谷」深明校長及老師日常工作繁重，舉辦大型校園活動往往涉及大量行政及人手安排。因此，專業團隊全權統籌全套流程：

• 前期籌備：聯絡及邀請區內幼稚園、設計電子宣傳海報、制定活動流程及比賽章程、撰寫司儀稿、設計及製作獎盃與參與證書。

• 現場執行：專業控場、全流程拍攝舞台及周邊活動花絮。

• 彈性規劃：活動可配合學校的發展方向與校園特色調整內容，讓盛事能發揮長遠的宣傳價值。

校方毋須獨力承擔繁複的籌備工作，即可輕鬆參與策劃具規模的地區盛事，將更多資源投放於教學與學生發展。

專業影視拍攝及社交媒體推廣，延續校園盛事影響力

在數碼媒體普及的年代，精彩活動亦需要有效的內容製作及傳播。「細路谷」將專業影視製作融入校園活動：

• 專業團隊紀錄：現場拍攝表演精彩瞬間、活動花絮及頒獎環節。

• 主持專訪校長：由資深兒童節目主持伍文生（文生哥哥）親自專訪小學及參賽幼稚園校長，分享參與感受與辦學理念。

• 網上平台發布：精彩內容將上載至「細路谷」YouTube 平台，讓活動的影響力超越現場，延續至廣大社群。

《童夢舞台》兒童互動音樂劇：在戲劇與音樂中啟發潛能

除了舞蹈與歌唱活動，「細路谷」亦精心打造《童夢舞台》兒童互動音樂劇項目，將表演藝術帶入校園。音樂劇結合原創兒歌、趣味劇情與現場互動，讓孩子不單是觀眾，更有機會親身上台參與演出，體驗戲劇藝術的魅力。

• 多元潛能開發：透過唱歌、跳舞與戲劇對白，全方位鍛鍊孩子的語言表達能力、肢體協調及臨場應變，在歡樂的舞台氛圍中建立自信。

• 情境主題教育：劇本內容貼近兒童成長與校園生活，如品德教育、情緒管理、中華文化、香港情懷或探索夢想，以輕鬆幽默的方式傳達正面價值觀。

• 校園專屬巡演：支援小學作為音樂劇的演出或巡演場地，吸引區內幼稚園家長及小朋友到校觀賞，讓學校的禮堂與舞台成為展現藝術教育特色及推廣校園形象的最佳視窗。

攜手合作，讓校園成為社區交流的重要舞台

由《舞動童心》的活力舞步，到《唱響童Sing》的動人歌聲，再到《童夢舞台》的輕鬆劇目，還有專屬的校園拍攝計劃，「細路谷」透過多元化兒童活動與項目，連繫幼稚園、小學與家庭，為孩子創造更多展現潛能的機會，亦協助小學建立更鮮明的校園形象。

「細路谷」誠邀香港各區小學攜手合作，共同打造精彩校園盛事，讓小小舞台發揮更大價值，令更多家庭看見學校的用心與特色！

有意了解更多校園活動合作方案，可致電WhatsApp 5167 1832聯絡「細路谷」活動團隊！

（資料及圖片由「細路谷」提供）