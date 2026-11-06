音樂劇《朱古力獎門人》香港上演｜首場觀眾：劇情舞台用心編排

《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）電影深入民心，不論是1971年的Gene Wilder 或是 2005年的Johnny Depp，大家談論天馬行空的劇情仍然歷歷在目。這個故事現由大銀幕搬到舞台，音樂劇結合拉斯維加斯魔術與幻術大師 Tim Clothier 的創意設計，憑藉巧思十足的舞台調度與令人目不暇給的魔術幻象，將旺卡天馬行空的奇幻世界活現眼前。香港站演出陣容強大，包括由 Daniel Plimpton 飾演威利・旺卡、童星 Oliver Wong 飾演查理・畢奇，以及一眾資深百老匯演員 。



舞台魔法閃耀走進旺卡奇幻舞台世界

音樂劇改編自 Roald Dahl 於 1964 年出版的經典小說，原著全球銷量超過二千萬本。從流動的朱古力河、玻璃升降機，到負責挑選堅果的松鼠及頑皮淘氣的隆巴小矮人(Oompa Loompa)，均透過由拉斯維加斯魔術與幻術大師 Tim Clothier 操刀設計的創意舞台技術與精妙魔術幻象，在舞台上栩栩如生地呈現。

音樂劇同樣喚起觀眾對經典電影的集體回憶，收錄 1971 年原版電影中的多首經典金曲，包括《Pure Imagination》、《The Candy Man》及《I’ve Got a Golden Ticket》，並加入由格林美獎及東尼獎得主 Marc Shaiman 與 Scott Wittman 創作的原創音樂。香港站由 Daniel Plimpton(飾演威利・旺卡)、Oliver Wong(飾演查理・畢奇)，聯同一眾資深百老匯演員攜手演出，呈獻一場視覺震撼、溫暖動人的現場舞台體驗。

首場觀眾：劇情用心編排 令人反思家庭教育成敗

百老匯音樂劇《朱古力獎門人》於11月4日在香港文化中心大劇院正式迎來香港站首場公演，首場觀眾早已在社交媒體討論紛紛，將原著小說及經典電影情節神還原搬上舞台，包括貪吃的Augustus、驕縱的Veruca、口香糖成癮的Violet，以及沉迷電視與科技的Mike，劇情意識恐怖卻以輕鬆手法帶過。反過來，令人反思背後的家庭教育失敗，放任、放縱、虛榮、沉迷等乃是常見現象，到底這些寵愛會否害了孩子？

《朱古力獎門人》香港站演出時長、加推場次及門票購票指南

地點: 尖沙咀香港文化中心大劇院

演出語言: 英語演出，附繁體中文字幕

演出時長: 145分鐘（包括20分鐘中場休息）

平日場次（星期二至星期五）票價為港幣388元至1,088元

週末場次（星期六及星期日）票價為港幣488元至1,288元。

所有場次門票（包括12月1日至6日的最後加推場次）現正於 charliemusicalhk.com、城市售票網各大售票處、網上購票 www.urbtix.hk、電話購票熱線 3166 1288 及城市售票網流動購票應用程式 URBTIX 公開發售。