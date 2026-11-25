大埔宏福苑大火令不少家庭痛失家園，而10歲男童Solomon與媽媽及7歲妹妹在大火後被迫搬離熟悉的住所，生活頓時出現變化。面對突如其來的經歷，Solomon一度變得暴躁，對以往喜歡的事物亦失去興趣，幸好一直陪伴他的打鼓興趣從未間斷，讓他在熟悉的節拍中逐步找回快樂。



大埔大火後生活大受影響 住所被濃煙熏黑須搬離

Solomon一家雖然沒有在大火中失去住所，但單位內的傢俬、電器及物品均被濃煙熏黑，不適合繼續居住，一家人只好搬進過渡性房屋。火災後，居民只能在有限時間及次數內返回住所收拾物品，媽媽劉女士憶述，當時特意為兒子取回一對鼓棍及孩子們的公仔，希望保留孩子珍重的物品。

大火後情緒起伏變大 曾破壞玩具抗拒上學

離開熟悉的家園，對年僅10歲的Solomon而言並不容易。媽媽表示，兒子在大火後的情緒起伏明顯增加，變得容易暴躁，有時甚至會破壞自己的玩具。Solomon亦對不少事情失去興趣，甚至連以往最喜歡的電子遊戲也不想再玩，更一度抗拒上學及做功課。

劉女士坦言，自己同樣要承受失去家園及生活突然改變帶來的壓力，但作為媽媽，仍希望先照顧好孩子的情緒。她表示：「我自己都有情緒，所以我只能陪伴，即是讓彼此互相陪伴。」她會先確保兒子感到安全，待他冷靜下來，再慢慢與他傾談。

靠打鼓興趣走出陰霾 完成難度歌曲感滿足

Solomon從小學一年級開始學習打鼓，至今已有四、五年，並考獲二級資格。即使經歷大火，媽媽發現兒子對不少活動都失去興趣，唯獨打鼓從未放棄。當談起打鼓，Solomon亦變得健談，笑着表示自己感到「好開心、好興奮」。

Solomon喜歡挑戰不同歌曲，每當成功完成一首難度較高的歌曲，都會感到輕鬆和平靜，因為能夠看見自己的努力及練習成果。他更分享曾經只用兩堂便完成一首喜歡的歌曲，笑言：「我試過兩堂就打完整首歌，因為我喜歡。」

媽媽亦十分支持兒子的興趣，認為學習音樂不應只着重考試及成績，而是讓孩子找到真正喜歡的事情。她表示：「我不想用考級做目標，我只是希望他享受音樂。」又認為香港小朋友花很多時間讀書，除了學業，擁有自己喜歡的興趣同樣重要，不希望兒子的人生只有學業。

實現孩子心願 終於擁有人生第一套電子鼓

雖然學鼓多年，Solomon一直沒有一套屬於自己的鼓，每星期只能在上課時練習。大埔火災後，母親參加了香港救助兒童會推出「耀亮未來支援計劃」。媽媽決定利用相關資助，為兒子添置一直夢寐以求的電子鼓，讓他即使在新居亦能繼續練習。

來到樂器店，Solomon興奮地試打不同款式的電子鼓，急不及待地與媽媽分享自己的發現。電子鼓送到家後，他更與媽媽及妹妹一起開箱、組裝，戴上耳機敲下第一個節拍時，屋內再次傳來久違的笑聲。

Solomon亦答應媽媽每天至少練習20分鐘，從一對被媽媽特意取回的鼓棍，到終於擁有自己的電子鼓，打鼓不單是Solomon一直熱愛的興趣，更成為他在大火後重新建立生活節奏的力量。即使未能回到昔日的家園，他仍能在一下一下的節拍中，繼續追尋自己喜歡的事物。