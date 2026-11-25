小一自行分配學位2027｜2027年度小一入學自行分配學位階段結果已於11月23日放榜，學齡兒童減少只有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，而自行分配成功率達56.53%。成功率上升，部份學校出現超收情況，例如沙田有學校超收20個學額，將會蠶食統一派位學額。不過，目前已知有70多間學校有收生不足情況，合共釋出1,065個學額撥入統一派位，更有3區剩逾百小一學額。



小一自行分配收生不足機制解構：剩餘學額全數撥入1月統一派位

在2027年度香港小一入學「自行分配學位」階段已於2026年11月23日放榜，自行收生不足，是指學校在該階段的實際取錄人數低於預留學額（約佔全校小一總學額50%），未用完的學額將全數撥入明年1月的「統一派位」。

統一派位乙部抽中機會增？拆解學校收生未達16人「派0班」風險

自行分配收生不足，會將學額撥入明年1月的統一派位，意味著統一派位學額增加，增加學童在乙部抽中的機會。

不過，學校需面對開班門檻與派0班的風險。教育局公營小學開辦小一班級的最低門檻為16人。按現行政策，若學校在自行分配階段，取錄人數少於16人，需視乎明年統一派位後的總收生人數。若最終總數仍未達標，才可能面臨派0班或須向教育局申請發展方案（如私營小一、合併等）。

然而，已獲派學童仍有一定保障。即使學校最終未能在2027/28學年開辦資助小一班級，教育局會為自行分配階段已取錄並完成註冊的學生另行安排學位。

全港71間小學自行收生不足名單：合共釋出1065個大抽獎學額

根據全港433間官立及資助小學中、目前已核實公布取錄名單的學校網頁統計，已知悉有71間學校收生不足，合共釋出1,065個學額撥入統一派位。其中聖公會九龍灣基樂小學、樂善堂劉德學校及香港仔聖伯多祿天主教小學餘下未用學額最多，分別有40、38及37個。

小一剩餘學額最多25間小學排行：聖公會基樂、劉德學校居首

剩餘學額最多的25間小學 學校名稱及校網 自行分配學額 取錄人數 餘下學額撥入 統一派位 聖公會九龍灣基樂小學（校網46） 63 23 40 樂善堂劉德學校（校網95） 50 12 38 香港仔聖伯多祿天主教小學（校網18） 63 26 37 獻主會小學（校網34） 63 29 34 保良局陳南昌夫人小學（校網43） 50 16 34 大埔循道衛理小學（校網84） 63 30 33 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學（校網45） 50 19 31 迦密梁省德學校（校網46） 63 36 27 中華基督教會何福堂小學（校網70） 63 36 27 基督教聖約教會堅樂小學（校網48） 63 37 26 聖公會聖安德烈小學（校網40） 90 65 25 仁德天主教小學（校網70） 50 25 25 慈幼葉漢小學（校網64） 50 26 24 青山天主教小學（校網71） 50 26 24

德信學校（校網31） 50 27 23 聖公會青衣邨何澤芸小學（校網66） 63 40 23 慈幼學校（校網16） 38 17 21 荃灣商會學校（校網66） 50 29 21 元朗寶覺小學（校網72） 38 17 21 東華三院李賜豪小學（校網12） 38 18 20 保良局陳溢小學（校網66） 50 30 20 元朗朗屏邨惠州學校（校網73） 63 43 20 沙田圍胡素貞博士紀念學校（校網91） 50 31 19 東華三院鶴山學校（校網18） 50 32 18 佐敦道官立小學（校網31） 50 32 18

3大校網重災區剩逾百小一學額：葵青、屯門、觀塘區

根據上述估算，葵青區（116個）、屯門區（115個）及觀塘區（108個）均有超過100個自行分配學額撥入統一派位，黃大仙區亦有95個，九龍城區則有74個。若學校最終未能在2027/28學年獲批開辦資助小一班級，教育局已承諾為自行分配階段已獲取錄並完成註冊的學童另行安排學位。