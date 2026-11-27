為慶祝馬年，浪琴香港國際賽事週將於12月7日至13日舉行，而在浪琴香港國際賽事賽日前夕，香港賽馬會今年特別更將於12月12日（星期六）在沙田馬場舉辦「2026浪琴香港國際賽事賽前嘉年華」。嘉年華將透過一系列適合一家大小參與的互動體驗及精彩節目，帶領市民走進賽馬世界，認識香港賽馬如何躋身國際頂尖之列，以及浪琴香港國際賽事作為全球最負盛名賽馬盛事之一的重要地位。 「01親子」帶大家率先睇「2026浪琴香港國際賽事賽前嘉年華」必玩體驗！



「2026浪琴香港國際賽事賽前嘉年華」有一系列適合一家大小參與的活動，無論是冠軍馬主題充氣彈床、創意工作坊、雪特蘭小馬合照，還是熱鬧的小騎師DJ壓軸派對，大小朋友都能盡情享受充滿歡笑的週末時光。

主題體驗與遊樂設施

以香港馬王「浪漫勇士」及全球最佳賽駒「嘉應高昇」為主題，設有兩座大型充氣彈床及多項攤位遊戲。

互動任務與手作

小童可憑「小騎師探險護照」挑戰12個嘉年華遊戲及6項騎者練成任務，集印章換領禮品，並參與8款馬匹主題手作工作坊，親手製作獨一無二的紀念品帶回家。

小馬互動與表演

近距離接觸可愛雪特蘭小馬，更可以與小馬合照（須現場預約）、騎師綵衣打卡、吉祥物表演及兒童DJ派對等活動，為嘉年華旅程劃上完美句號！

參加者更可透過沉浸式體驗及冠軍賽駒主題活動，近距離了解香港馬王「浪漫勇士」及浪琴全球最佳賽駒「嘉應高昇」等佳駟在世界舞台的傳奇故事，感受香港賽馬屢創歷史、揚威國際的非凡成就。

活動當日設有免費穿梭巴士服務，往返沙田馬場與港鐵沙田站。場內並提供輕食、飲品及紀念品供參加者選購。有關活動安排、參加資格及預先登記詳情。