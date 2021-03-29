5歲童嚴重燙傷　1年後腳部腫脹如山　醫生：擔心影響關節活動能力

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-29 19:49

意外燙傷對皮膚的影響可大可小，對孩子來說，更可能帶來深遠後果。有網民發文，分享了兩張孩子的腳部照片，表示涉事是姐姐的孩子，其腳背約一年前曾燙傷，今天皮膚表面仍有拳頭大的組織增生。皮膚科專科醫生指，相信情況不涉及家長疏忽處理；亦有兒科醫生表示，擔心會影響孩子日後的關節活動能力，提醒家長要時刻提防意外發生。

引來虐兒之嫌

有網民昨日在討論區發文，以「姨甥仔1年前燙傷，到而家隻腳起咗座山」為題，表示涉事孩子今年5歲，一年前嚴重燙傷腳背，已向醫生求診，在公立醫院排期至9月再見醫生，並向其他媽媽網民請教，有否遇過類似情況，以及會否有醫院或醫生介紹。

貼文隨即引起網民熱議，更引來虐兒之嫌。該網民今日再度發文，表示孩子當時燙傷後有即時求診，並有遵從醫生指示，覆診洗傷口，醫生亦有轉介物理治療。本月開學後，老師亦知悉事件。該網民又補充，9月的覆診是跟進傷口變肉芽的情況，而孩子現時覺得皮膚痕癢，猜測「可能後續處理得唔好」，會於今天向私家醫生求助。

按圖即睇燙傷急救方法：

兒科醫生：需要外科醫生介入

兒科專科醫生陳欣永指，兒童燙傷是常見意外，涉事孩子在燙傷後起了一個大水泡，代表創傷情況較為嚴重。「燙傷深度已經過咗表皮層，去到真皮層。表皮層同真皮層分開咗，令水積聚。」

他表示，難以估計一年後皮膚組織增生的原因。「要考慮係咪當初處理得唔好，定個傷口之後有complications（併發症）、後遺症，發炎令到佢咁樣。而家個情況橫跨咗關節，複雜咗啲，一定需要外科或骨科醫生介入，係擔心會影響埋佢腳部關節能力。」

按圖即睇「3B3C」急救原則

沖傷口至少15分鐘

陳醫生認為，大家要時刻提防意外發生。「希望帶出個信息，係家長同工人姐姐拎住熱水都要小心，小朋友行過，或者去抓大人，就會容易倒咗啲水落小朋友度。」

他補充，醫護人員治療燙傷時，不會即時剪走水泡，因為此舉會令真皮層曝露，增加皮膚受感染的風險。他們替傷者洗傷口後，會用濕潤敷料，盡量保持表皮濕潤，讓傷口附近的皮層慢慢復原，長出新皮膚。

他又提醒家長，處理燙傷時，第一步是沖凍水。「用流動凍水，避免浸凍水同用冰敷。表皮層已經傷咗，對溫度嘅感覺已經唔同。起碼沖15分鐘，之後用濕巾包住，向醫生求診。沖得唔夠長時間，帶唔走熱力，會令傷害程度加深。」他又指，燙傷後不宜「夾硬」為傷者脫下衣服。「可以連衫一齊沖水，或者剪爛件衫，夾硬除晒衫，可能會連皮一齊扯開。」

皮膚科醫生：不涉及疏忽處理

皮膚科專科醫生陳厚毅估計，涉事孩子屬二級燒傷，涉及真皮層，且範圍廣泛。「小朋友會覺得刺痛，但唔好篤水泡，會發炎，要等佢慢慢自己縮。保持傷口乾淨，唔好搔癢。」他補充，醫生一般會處方抗生素藥物，減低發炎機會。如病人感到痕癢，亦會處方抗組織胺，即抗敏感藥丸。

他指，若傷口處理得不好，會令皮膚有印、增生疤痕，就如涉事孩子的「蟹足腫」情況。「再嚴重啲，可能影響關節活動能力，影響行路、跑步、跳高。」陳醫生又指，相信情況不涉及疏忽處理，主因是導致燙傷的溫度高，傷口深，皮膚在癒合過程「未能及時煞掣」，令肉芽增生。他提醒，除了避免孩子燒傷，燙傷後也要多留意傷口處理，減少出現此類問題的機會。