親子Staycation│人均$605住5星酒店　包自助早餐+晚餐　仲送禮物

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-16 18:57

各位爸爸媽媽在煩惱有什麼家庭活動嗎？不如一家大細去酒店Staycation吧！現在不少酒店也推出親子Staycation的優惠，不但能在豪華舒適的房間嘆一晚，還可以享用5星級酒店的美食，部份酒店更特別為小朋友準備小禮物，以及提供一連串精彩的家庭活動。現就為大家嚴選3間人氣酒店，最平人均$605便可以享受到星級親子Staycation！

推介1：香港文華東方酒店 —「Staycation Break」 限時優惠 $2,178/晚 24 小時住宿包雙人早餐、三道菜晚餐、文華餅店馳名鬆餅及多款免費禮品及體驗

香港文華東方酒店是五星級酒店，位於中環皇后像廣場西北側，可眺望維多利亞港景色。酒店設計時尚、服務優越，風格結合奢華、舒適和型格於一身。

由即日起至2021年4月23日，18:00前於01空間預訂，適用於由即日起至2021年5月31日期間入住，最抵的套票是以$2178入住市區景觀客房一晚。（香港文華東方酒店）

由即日起至2021年4月23日，18:00前於「01空間」預訂，適用於由即日起至2021年5月31日期間入住，不同房型不同價錢，最抵的套票是以$2,178入住市區景觀客房一晚。

1. 入住翌日享雙人早餐

2. 入住當晚享三道菜雙人晚餐套餐

3. 文華餅店馳名傳統鬆餅4件，配以玫瑰花果醬及牛油忌廉，於辦理退房手續時換領

4. 24小時住宿體驗 (適用於由即日起至5月31日期間入住之賓客，最早登記入住時間為早上11時)

5. 尊享8折優惠品嚐酒店餐廳美饌及預訂水療體驗（適用於星期日至四入住之賓客)

6. 文華閣客房或套房之賓客可尊享文華閣專屬禮遇 (適用於兩位登記入住賓客)

四月住宿尊享禮遇︰

1. Mindful Wing Chun免費詠春課程一節（適用於即日起至4月30日期間入住之賓客）

2. 可於Christian Louboutin Beauty專櫃換領免費禮品及享購物優惠 (有效期至2021年4月30日)

3. 每間客房免費獲贈Mr. Simms Sweet Olde Shoppe玻璃糖果瓶乙個，以及換領信以於專門店換領Pick n Mix混合糖果100克 (適用於2021年4月期間入住之賓客)

每位12歲以下小童可獲贈禮券以換領慧思創智 (Wise-Kids Educational Toys) Playmobil禮品乙份 (適用於2021年4月期間入住之賓客)

五月住宿尊享禮遇：

1. 每間客房可免費獲贈DIY乾花套裝乙份（適用於2021年5月期間入住之賓客）

2. 每間客房可免費獲贈Estée Lauder Re-Nutriv禮品套裝乙份，以及邀請卡乙張以於國際金融中心商場或置地廣場專門店換領專屬禮遇（適用於2021年5月期間入住之賓客）



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推介2：馬哥孛羅香港酒店 — 「繽紛家庭樂」住宿套票 最平$1,209/晚 包自助早餐、三道菜晚餐，房內設特色兒童帳幕及提供精彩家庭活動

馬哥孛羅香港酒店位於尖沙咀廣東道，附近名店林立，購物方便。酒店亦可以遠眺維多利亞海港，日夜海景景美不勝收。

由即日起至2021年6月30日可於01空間預訂，適用於由即日起至2021年6月30日期間入住，最平可以$1,209入住高級客房一晚。（馬哥孛羅香港酒店）

由即日起至2021年6月30日可於「01空間」預訂，適用於由即日起至2021年6月30日期間入住，最平可以$1,209入住高級客房一晚。

1. 免費雙人自助早餐

2. 小朋友可獲贈Piccolo迎賓禮物

3. 於客房享用雙人阿拉斯加蟹三道菜晚餐*

4. 特色兒童帳幕（需於預訂房間時特別註明，並視乎酒店供應情況而定）

精彩家庭活動包括：

於緊張刺激的遊戲區暢玩大受歡迎的任天堂 Switch 遊戲機、小朋友遊戲墊、欣賞精彩電影、經典麻雀耍樂。👉🏻立即進入「01空間」立即訂房

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推介3：Gateway 港威酒店 — 「家庭樂滿FUN」住宿套票 最平$3,177/晚 30小時嘆到盡自助早餐、$1,000餐飲消費額

港威酒店位於尖沙咀廣東道，名店、餐廳、購物商場林立，同時鄰近維多利亞海港碼頭，是香港的一大特色。

由即日起至2021年6月30日可於01空間預訂，適用於由即日起至2021年6月30日期間入住，最平可以$3177入住高級相連客房一晚。（港威酒店）

由即日起至2021年6月30日可於「01空間」預訂，適用於由即日起至2021年6月30日期間入住，最平可以$3,177入住高級相連客房一晚。

1. 酒店自助早餐 (每房2位大人及2位3-11歲小孩)

2. 每房每晚 HK$1,000 酒店餐飲消費額 (適用於港威酒店營運餐廳或客房送餐服務單點菜單)

3. 客房內驚喜小禮物、小朋友可獲贈Piccolo迎賓禮品

4. 保證 30 小時入住 (提前於早上 10 時入住及延遲至下午 4 時退房)

5. 免費為 12 歲以下小朋友加床一張

6. 第三位賓客入住費用為每晚$440，及可享加床及早餐

👉🏻立即進入「01空間」立即訂房