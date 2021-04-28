唔沖廁、床單有經血　外傭個人衛生欠佳　僱主唔可以罰惟有咁…

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-28 12:42

居住在同一屋簷下，若外傭的個人衛生欠佳，著實令僱主相當頭痕！有僱主在社交平台發文，表示家中外傭經常如廁後不沖水，屢勸不改，向網民請教解決方法。外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，外傭的衛生意識因人而異，如有問題，可先作出溝通。惟她提醒，若僱主因衛生問題而扣外傭工資或進行罰款，則屬違法。

按圖即睇解決方法：

如廁後不沖水 床單有經血

有僱主在社交平台群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示家中外傭「成日小解完唔沖廁，又或者有一滴尿在廁板座位，已經提醒好多次，都冇改善。」貼文引起網民熱議，不少僱主均表示外傭有如廁後不沖水的問題，甚至「M血滴喺廁所板都有試過」。有網民建議立即作出糾正、著外傭自行清潔、貼便利條等，部分則建議罰錢，「扣佢人工，每次$100」。

外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，外傭的衛生意識因人而異，「有啲姐姐係好衛生，夏天一日沖兩三次涼，有啲就直情唔知點解成日都唔沖涼。」她曾遇過僱主分享，外傭在床單留下經血卻沒有多加理會，又或者經常把使用過的衛生巾遺留在洗手間，「又會將薯片袋放喺櫃、床，整到廚房、房間有蟑螂。」

先善意提醒 多讚賞

徐曉彤指，若外傭有此類個人衛生問題，可先作出口頭提醒，並在洗手間或相關地點，貼上菲律賓文或印尼文提示字條。「如果佢唔自己執，你咪同佢一齊執，等佢知道清潔嘅重要性。如果清理得乾淨，就多啲讚賞。」

若然是如廁的衛生問題，當外傭屢勸不改，唯有在洗手間預備濕紙巾、垃圾桶，如廁前自行抹乾淨廁板。

「頂唔順」可終止合約

徐曉彤提醒僱主，在現行法例下，僱主不能因為衛生問題，向外傭扣工資或進行罰款。「扣錢、罰錢唔係合法，因為冇整爛、破壞你啲嘢。」

她補充，如僱主有感外傭「好污糟，頂唔順」，便可能需要終止合約。「佢嘅工作係打掃清潔，如果佢對清潔嘅重要性冇概念，都真係有問題，咁個表現都應該唔係理想。」