奶奶責怪魚只買急凍的是懶於挑骨　人妻：我做錯了嗎？

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-12 12:00

台灣媽媽為了怕孩子被魚刺鯁到，買了冷凍鱸魚片回來蒸給孩子吃，卻被奶奶指責魚片不新鮮且懶惰不願自己挑刺⋯

媽媽買冷凍魚片畀奶奶太懶？（按圖了解更多）

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社員於匿名公社分享

兒子現在快3歲，從他可以吃副食品後到現在，我都會蒸魚把魚挑刺，再分裝冰起來。今天奶奶去菜市場買了一條活鱸魚來蒸，中午吃飯的時候，我在挑魚刺：

奶奶： 「你還有再煮魚給孩子吃嗎？」 我： 「有，我樓上也有鱸魚」 奶奶：「你買幾條？」 我：「我買鱸魚片」 奶奶：「冷凍的哦？冷凍的都不新鮮又貴，要買活的，回來自己殺才新鮮。」 我：「我老公跟我都不吃魚，我買一整條，除了魚肚跟魚背其他地方魚刺多的不好挑也沒人吃。」 奶奶冷笑了一下：「沒辦法啦～現在的年輕人都懶，連挑個魚刺都有話說，寧願買冷凍的，沒辦法～錢多啦～」（伴隨着搖頭）

我不想再跟他搭話所以沒再說話，我這樣做錯了嗎？是奶奶雞蛋裏挑骨頭吧？

社員回應：

- 你錯了。記得下次買整條的。然後把刺挑給奶奶吃 - 老人家說的不一定都對⋯但也不一定都錯⋯只是老人家的態度⋯我不喜歡 - 我也不吃魚，都買鱸魚片弄給女兒吃，乾淨又方便！ - 所以孫子被魚刺卡到你會比較開心，孩子是自己養的，不管是誰給我出一張嘴養小孩我都會直接嗆回去「不然你來養」 - 很多冷凍食材都是處理好直接急速冷凍 比市場上的乾淨新鮮，但是一般人都會覺得冷凍就是不新鮮，所以別理他們，自己方便就好 - 他以為菜市場的沒退、冰、退、冰很多次？還以為在魚池邊馬上抓哦？ - 其實急速冷凍的魚都很新鮮，之後他再唸你就回答他是是是你兒子說要買的 - 沒辦法啦～現在的老年人都吃飽撐着，連挑個魚刺都有話說，寧願買現成的,沒辦法～時間太多啦～」（伴隨着搖頭） - 我一向都認為奶奶的話不用聽太多，這樣我們自己會活得比較快樂 - 別說挑刺了，我為什麼要買活的魚回來凌遲牠？可以外面處理好就好啊… - 你就是直接問奶奶阿～你那麼會雞蛋裏挑骨頭，要不你來挑魚刺吧？

原文截圖（Facebook/匿名公社）

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