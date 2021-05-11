子女手畫Mirror演唱會飛做禮物　2孩媽媽超感動：好開心嘅母親節

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-11 20:47

一連六場的Mirror演唱會來到尾場，惟一票難求，近日更現萬元炒價門票！有「鏡粉」媽媽在網上分享，縱然未能親身入場一睹偶像風采，但得兩位孩子親畫門票作母親節禮物，已經甜到漏。她在接受訪問時表示：「可以親子到會場外打打卡，一齊支持mirror，是一個好開心的母親節！」。

爸爸日日唱姜濤

媽媽Amy育有兩名分別13歲及7歲的孩子，是一名「媽媽級鏡粉」。「我好鍾意佢哋as a team，努力嘅年輕人好值得欣賞。」她表示，今次未能親身入場支持Mirror，「加到六場都買唔到飛，堅決唔買黃牛！」

她又指，除了孩子，丈夫也是「鏡粉」，一家人的話題離不開Mirror。「家姐特別鍾意Ian同埋AK ，細佬就鍾意Edan，爸爸都日日喺度唱姜濤嘅歌！」

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到會場打卡也開心

在剛過去的母親節，她收到孩子親手繪畫的演唱會門票作母親節禮物，份外感動。「佢兩個之前神神秘秘咁預備咗一個晚上，母親節正日，猛咁話有一份驚喜俾我，細佬仲話我見到一定會『嘩』一聲。正式收到個信封，我仲以為係一張母親節咭。細佬話媽咪肥嘟嘟，所以媽咪畫得特別肥。講吓講吓，就攞裏面張紙（飛）出嚟囉，結果我真係『嘩』一聲，心諗佢哋點解會買到飛㗎？爸爸都買唔到喎！見到媽咪個反應，佢兩個笑到傻咗，我先至知道張飛係假嘅，跟住細佬唱《蒙着嘴說愛你》俾我聽，就笑到傻咗！」

她補充，女兒還打算彈奏《E先生連環不幸事件》，可以預備得不夠好，只好在父親節才再接再厲。「張飛結果入唔到去，但可以親子到會場外打打卡，一齊支持mirror，是一個好開心的母親節！希望多啲人鍾意努力不懈的mirror啦！」