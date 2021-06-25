媽媽必搶│超可愛卡通聯乘　Miffy套餐Minions限定精品俘虜小朋友

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-06-25 20:36

孩子最愛卡通精品，最近不少品牌均推出卡通人物聯乘系列。由藝人鄧麗欣Stephy主理的茶飲店推出Miffy限時主題慶典；受媽媽歡迎的英國時裝品牌Cath Kidston有《姆明一族》聯乘系列，包括童裝及精品；GP超霸電池則聯乘Minions迷你兵團，推出一系列可愛限定品，必定令孩子愛不釋手！ 攝影：鄧煥儀（部分相片由品牌提供）

+ 7 + 7 + 7

1011 TEABAR X Miffy限時慶生主題

由Stephy鄧麗欣主理的茶飲店1011 TEABAR以「茶吧」形式，於本月進駐灣仔利東街。適逢6月21日是Miffy的生日，店子由即日至7月31日，為Miffy 舉辦為其一個月的沙灘主題生日慶典。除了Miffy打卡位、周邊產品如瓷具、玻璃杯，亦推出氣泡果咖特飲系列，以新鮮水果，如草莓、奇異果、百香果混合自家製咖啡液沖泡而成，並配上可愛的Miffy透明樽身。

+ 6 + 6 + 6

慶典期間，客人購買任何茶飲，均以特大Miffy紙杯盛載。杯子底部設有暗格，內有一隻神秘Miffy太空人小公仔！此外，店子更推出兩款限時限定Miffy 套餐，包括Miffy造型蛋糕套餐 （100件）及Miffy蜂蜜蛋糕套餐（300件）。惠顧任何一款，即附送任何飲品一杯、Miffy餐墊、Miffy有蓋玻璃杯及Miffy太空人小公仔各一份，賣完即止。

1011 TEABAR

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G39號舖

+ 28 + 28 + 28

CATH KIDSTON X 《姆明一族》

由芬蘭藝術家 Tove Jansson 創作的《姆明一族》（The Moomins）於1945年誕生，陪伴不少人成長。最近CATH KIDSTON便推出《姆明一族》聯乘系列，配合英式手繪風，打造童裝裙子及水樽、保溫壺等精品。

GP超霸X Minions迷你兵團

GP超霸聯乘Minions迷你兵團推出可愛限定品，包括手提風扇、迷你軟枕及鹼性電池。USB手提風扇設有雙色選項「閃電黃」及「眩光白」，附有掛鉤，方便掛在手提袋上；底座亦可讓風扇直立於桌上，當作座枱風扇使用。由即日至6月30日，凡於網店購買任何產品滿$50，即免費獲贈GP超霸x迷你兵團的迷你軟枕一個 。數量有限，送完即止。