幼稚園面試攻略│升學專家Ken Sir全方位拆解題目　避開面試死穴

不少學校陸續接受2022/23學年的幼稚園報名，幼稚園面試亦將會在9月後展開，對於年紀小小的孩來說，面試時要在陌生的環境、對著陌生的面孔聽指令絕對是一項大的挑戰，家長可以怎樣為孩子的面試做好準備？

升學專家Ken Sir將會一連三集為家長全方位拆解面試攻略，包括備試策略、熱門面試題目分析及面試死穴等。啟思幼稚園幼兒園馮慧敏校長及歐鳳珊校長更會為家長分享如何成為子女的「神隊友」。