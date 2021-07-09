幼稚園面試攻略│升學專家Ken Sir全方位拆解題目　避開面試死穴

撰文：黃慧雯
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不少學校陸續接受2022/23學年的幼稚園報名，幼稚園面試亦將會在9月後展開，對於年紀小小的孩來說，面試時要在陌生的環境、對著陌生的面孔聽指令絕對是一項大的挑戰，家長可以怎樣為孩子的面試做好準備？
升學專家Ken Sir將會一連三集為家長全方位拆解面試攻略，包括備試策略、熱門面試題目分析及面試死穴等。啟思幼稚園幼兒園馮慧敏校長及歐鳳珊校長更會為家長分享如何成為子女的「神隊友」。
幼稚園面試攻略直播詳情：
第一集
幼稚園面試—選校貼士及備戰策略
重點內容：幼稚園學位競爭大，家長是否要報愈多愈好 ?家長及小朋友要如何準備面試準備？升學專家Ken Sir會分享選校策略、部署面試的貼士。
如何教育小朋友才是最好？其實從來沒有標準答案，但以引領子女贏在起跑線為目標絕對不是最佳的方法。今次請來啟思幼稚園幼兒園的歐鳳珊校長及馮慧敏校長分享她們為人師表多年的教育心法：SMART，讓父母學習成為子女成長路上的「神隊友」，陪伴子女快樂健康地成長。
日期：7月12日
播出時間：晚上9:30
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第二集
幼稚園面試—熱門題目分析
重點內容：升學專家Ken Sir分析熱門的面試題目，有哪些學校需要小朋友獨自面試？面試過程中哭鬧或不願獨自面見，家長可以怎樣做？
日期：7月13日
播出時間：晚上9:30
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第三集
幼稚園面試—拆解面試死穴
重點內容：升學專家Ken Sir為家長拆解面試死穴，解構小朋友哪些行為會被「扣分」？小朋友不回答老師問題，就一定零機會？
日期：7月14日
播出時間：晚上9:30