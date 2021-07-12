告別劉華版　用MIRROR搞笑解釋小一統一派位　媽媽：咁講就明晒

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-07-12 07:00

小一統一派位的機制一直令不少媽媽摸不著頭腦，早年有網民以劉德華等影星作比喻，解釋派位機制，成為一時經典。不過隨著MIRROR成為媽媽們的新偶像，有網民特意以MIRROR成員代入，舉出搞笑範例解釋機制。有媽媽直言：「咁多年都唔明，咁講就明晒！」。

媽媽：咁講就明晒

年前曾有網民以劉德華、余文樂、Tom Cruise以及麥長青、艾威等比喻熱門學校及「寶校」，解釋小一統一派位機制，成為熱話。日前媽媽Erica在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發文，表示「由於前版係劉華版，角色已out，好多老婆都係人媽媽，試改咗mirror版會唔會易明啲」。

按圖了解MIRROR小一派位範例：

她又補充，「小女今年K2，事家源長谷講起揀小學，有人唔明，我無聊將劉華改做mirror版，等人易明啲。」她隨後舉出多個範例，以姜濤、Anson Lo、Ian比喻熱門學校、以G-Dragon比喻跨區心儀學校、及以周柏豪、曹永廉比喻「寶校」，解釋派位機制，最後更「祝各媽媽自行入姜b或叩B成功」。

貼文引來媽媽爆笑盛讚：「其實12個都係大熱，乙三、四可能要填保錡、193、細貓先唔會派到曹永廉」、「當年我自行，甲一再直跳乙一揀姜B，不過最後叩走咗去193」、「姜B係勁，但如果讀唔上，次次包尾，咁不如認真諗下其他學校。可能你的小朋友會接受黃德斌教學法從而搵到自己最叻嘅地方。」，又大呼「咁多年都唔明，咁講就明晒！」、「點解唔早一年post畀我睇」、「講真，劉華果個解釋，我睇咗幾年都睇唔明😂依家，明曬」。