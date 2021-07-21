【01親子最愛生活品牌大獎2021】讀者信心之選　表揚優質品牌

對父母而言，子女每個成長階段都是新挑戰。《01親子》與父母同行漫長的育兒路，分享最新的教育、健康、入廚、親子共讀及活動等資訊，並深入探討不同的親子故事。為表揚及鼓勵各大企業對親子產品及服務的付出，《香港01》特別籌辦首屆「01親子•最愛生活品牌大獎2021」。我們誠邀全港爸媽投票選出最喜愛的親子生活品牌，與各大品牌共同參與這項盛事。



首屆「01親子•最愛生活品牌大獎2021」

《香港01》首辦「01親子•最愛生活品牌大獎2021」，凡經營產品、食品及服務的親子品牌均符合參加資格，最愛生活品牌大獎分為以下三大組別：嬰幼兒系列、兒童系列、親子生活系列。

爸爸媽媽投選最愛生活品牌

得獎品牌將由《香港01》編輯部與讀者共同選出：公眾投票佔60%，《香港01》編輯部佔40%。公眾投票日期為7月21日至25日，首2,000位投票者，完成投票後可獲得300「01積分」，名額有限，先到先得。一眾爸爸媽媽齊來參與，票選自己心目中的最愛生活品牌，用行動表揚及鼓勵各大親子生活企業，《香港01》首屆「01親子•最愛生活品牌大獎2021」頒獎典禮將於2021年8月20日（星期五）舉行。

馬上投票，選出「01親子•最愛生活品牌大獎2021」。