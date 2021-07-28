家居裝修｜港媽花6萬淘寶後豪洗1萬去甲醛　皆因空氣致敏物超標？

近年流行自家設計和裝修家居，淘寶家品家具性價比高，卻有機會造成室內空氣污染問題。早前有媽媽花6.7萬港幣淘寶傢俬，打造工業風家居及特別為女兒設計公主房，完成後不忘豪花一萬元，聘請專人全屋去甲醛。



甲醛可持續釋放10年？

甲醛來自木材、膠合板、地板等建築材料和傢俬，它雖是無色氣體，卻有刺鼻氣味，人類吸入後會感到眼睛耳鼻痕癢、氣喘，長期置身高濃度甲醛的環境會引致各種病患如鼻敏感和氣管敏感，更有機會導致白血病和鼻咽癌，而孕婦更要特別注意，吸入過多甲醛或會危害胎兒，造成畸胎。

坊間有很多除甲醛服務，以500呎家居面積為例，不同技術程度的除甲醛服務價格由千元到一萬元不等，但甲醛其實可持續釋放長達10年時間，專人全屋去甲醛也非一了百了？即看以下貼士保持家居空氣清新潔淨！

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除了甲醛，室內還有不同的空氣污染物，平日我們煮食、拖地、點燃香薰、甚至噴香水和搽指甲油，都會釋出揮發性有機化合物，懸浮粒子PM10和PM2.5等，因此平日應著重空氣流通，以及設置空氣清新機，過濾甲醛和其他空氣污染物。

煮食時釋出的油煙也是空氣污染的源頭之一。(unsplash)

空氣清新機推介 真正消滅甲醛零污染

家庭成員沒有鼻敏感和濕疹，就不用添置空氣清新機？其實甲醛、塵蟎、懸浮粒子無處不在又無法以肉眼觀察，長期置身受污染的空間容易引致各種病患！

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不少空氣清新機都聲稱具「除甲醛」功能，但一般只能捕捉污染物並讓它們停留在濾網上，卸除和更換時就有機會再次釋出至空氣，造成二次污染。Dyson空氣清新機採用獨特的催化濾網，能夠將甲醛轉化為水及二氧化碳，濾網更可自我修復無需更換，用足一世夠實惠！

靚媽Jade Lam私心推介Dyson二合一空氣清新機，表示「睇住甲醛指數幾分鐘內由極速飆升到化整為零，真係好治癒」。（jadelamm@IG）

Dyson向來深受媽媽界歡迎，靚媽Jade Lam也是粉絲之一，她大讚Dyson二合一空氣清新機可捕捉99.95％小至0.1微米的微粒，如致敏原、細菌、花粉和黴菌等，更是全機密封，不怕污染物飄出，加上Dyson二合一空氣清新機功能全面，性價比超高。

同時做到淨化過濾空氣&循環氣流，為你吹送涼風之餘，仲確保啲風喺經過淨化，非常乾淨！ 靚媽Jade

Dyson二合一空氣清新機採用無扇葉設計，適合有小朋友的家庭。（jadelamm@IG）

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