STEM暑期活動2021｜必玩4堂學砌機械人　55折「環遊世界」學英文

轉眼暑假就過了一半，很多小孩沉醉在玩樂之中，難免會荒廢學習，家長不妨為子女安排STEM暑期活動，寓學習於娛樂，過個有意義的暑假吧！



記得經「01空間」報讀課程，學費低至55折更送你精品和體驗！

機械人學堂 4堂可獲暑期證書課程



科技日新月異，學習製作機械人不只新奇好玩，還能啟發孩子的創意和解難能力，掌握新技能。每年更有國際性ROBOFEST機械人大賽，讓參賽者利用所學，設計和製作出專屬的機械人，解決比賽指定題目和難關，由1999年起已有15個不同的國家、超過28,000名學生參與！

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ROBOFEST機械人大賽港澳區由香港機械人學院舉辦，香港機械人學院創立多年，為中小學生提供全面的STEM課程，讓小朋友在遊戲中學習到科學、科技、工程及數學等知識，當中最出名的課程便是「機械人學堂暑期證書課程」！

「機械人學堂暑期證書課程」專為8-12歲小學生而設，由專人教授製作機械人及編寫程式，最後當然還會進行比賽一決高下，課程只需四堂，完成後便會獲得香港機械人學院出席證書、機械人家族漫畫和bit:Rover機械人學習套件一套。

機械人學堂暑期課程內容：

👍甚麼是機械人？

👍學習製作機械人及編寫程式

👍進行模擬比賽

教學套件：LEGO Mindstorms 機械人及 bit:Rover機械人

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「放眼世界」英語及STEM網上課程



人人都知道學英語很重要，但要小朋友坐定定記生字文法又談何容易？今個暑假雖然無法去旅行，但仍可帶他們「暢遊世界」學英語！

香港機械人學院開設「放眼世界」英語及STEM網上課程，一連20天的課程涵蓋英語、STEM、自然探索和太空科學等範疇，旨在培養學生自主學習能力，現時透過01空間報讀享55折優惠，還贈送機械人全接觸體驗工作坊一節 （價值$300），讓小朋友過個充實假期！

「放眼世界」英語及STEM網上課程內容：

👍一連四星期，Jacky Sir 與你20天放眼世界

👍採用全球頂尖的學習資源Discovery Education Experience

👍每日不同主題，包括太空科學、自然探索、STEM、未來創科01空間優惠價： $825 （原價$1,500) 👉🏻按此立即報名👈🏻

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同場推介：暑期飛行體驗班



暑期飛行體驗班課程內容：

👍教授初級飛行理論

👍飛機通用儀器講解

👍製作飛行物理實驗 (STEM)

👍20分鐘直昇機飛行模擬體驗(親自操作升降及轉向控制)

👍獲取持牌民航機長頒發證書

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