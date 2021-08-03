張家朗奪金掀劍撃熱潮　盤點3大貴族活動入門學費價格　最貴是它…

張家朗在東京奧運劍撃項目勇奪金牌，成為香港第二面奧運金牌得主，全民為港隊歡呼慶祝，相信將會掀起劍擊熱潮。

不說不知，原來針對學界比賽的劍撃堂學費不低，每月花近$10,000至$30,000上堂，全身裝備也要幾千至一萬元不等，可謂貴族興趣。其實除了劍撃之外，坊間還有不少學費不菲的「貴族興趣班」，現在就為大家盤點一下。



劍撃

張家朗英姿颯颯，引起全城關注，有人笑言很多父母將會送小朋友學劍撃，培育第二個「張家朗」。劍撃分為花劍、重劍和佩劍，張家朗在花劍項目奪金；江旻憓則出戰重劍。

香港男子花劍代表張家朗為香港取得今屆首面金牌，消息令全城歡騰。（資料圖片）

一般而言，三者最大分別在於比賽得分準則：花劍只能刺中對方的軀幹（不包括頭部和四肢）；佩劍的有效部分為腰部以上，包括軀幹、上肢和頭部；而重劍得分部分最廣，只要觸及身體任何部位如頭部、四肢和軀幹即可得分。

假如想挑戰學界劍撃比賽，就必須付上大量時間和金錢訓練，有教練指不少同學每月花近$10,000至$30,000上堂，一星期練5至7日才可以在學界取得好成績，而裝備也需花費幾千到一萬元不等；但家長只為小朋友安排興趣班，坊間每堂只需$200-$400左右，視乎等級和班別人數而定，並提供相應裝備租借。

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高爾夫球

一向被視為上流社會運動的高爾夫球，每論是租場還是教練費也是價格不菲，有一對一初階課堂每小時$1,350起，費用包括場地或模擬器，當然球衣裝備和球桿也要另外自購。

高爾夫球一直被視為上流社會運動，場費和教練費高昂，有時更要求入會費！（unsplash）

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騎馬

與高爾夫球一樣，騎馬入場費也花費高昂，何況養一匹馬不容易，學費自然更高，香港騎術學會提供戶外騎術訓練課程，一對一學費每期達$3,200（每期4堂），除了有專人指導騎姿和技巧外，更有一部分了解馬匹習性、照顧馬匹等，可見騎馬不單單是一項運動呢！

戶外騎馬課程每堂$800起，同學需學習照顧馬匹的知識。（香港騎術學會）

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同場加映：室內滑雪課程



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