荷花BB展2021｜10個必行攤位至抵筍貨推介　爸爸教路攞贈品攻略

又到爸媽出動掃貨好時機，大型BB展 「國際嬰兒、兒童用品博覽」由即日起至8日一連4日於香港會議展覽中心Hall3舉行。今次全場集合超過400個攤位，主要以嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等為主，有家長準時早上10時帶著小朋友到達吸十準備掃貨；部分攤位設有電子付款方式，有爸爸直言會使用政府發放首期2000元的消費劵購物。

攝影：黃寶瑩



又到爸媽出動掃貨好時機，大型BB展 「國際嬰兒、兒童用品博覽」由即日起至8日一連4日於香港會議展覽中心Hall3舉行。今次全場集合超過400個攤位，主要以嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等為主，有家長準時早上10時帶著小朋友到達吸十準備掃貨；部分攤位設有電子付款方式，有爸爸直言會使用政府發放首期2000元的消費劵購物。

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今次BB 展最大特色，除了場內購物折扣優惠外，最吸引便是大量免費著數禮品，集合現場人氣攤位、爸媽推介及著數筍貨，即睇以下10個必行攤位推介:

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育有4個孩子的樂哥哥今早10點準時到場，已是第三年參與BB展的他，今次更帶同6歲大仔一起前來，他建議媽媽可以在入場前先用$20買「購物優惠劵」小冊子，入場後沿靠右手邊直行，「我先從美素佳兒取媽媽福袋，再行較細型的攤位，大門正中是奶粉商 尿片商 我建議最後先排。」

另外，他建議不要拖行李喼，因為一開一關頗花時間，「好多攤位都會連環保袋送上禮物，而且禮物也不是太重。」

至於媽媽必買的「購物優惠劵」書仔，他建議要在出發前，用5分鐘翻閱，「因為書仔內的優惠劵不是跟攤位位置編排，所以不能想住一頁跟一頁去行，要選好心儀攤位並摺起相關頁數，行到心儀攤位再翻出來取優惠。」

最後，他建議家長要準備好手機電量，因為很多優惠需要掃QR code，也需要準備電郵地址、電話號碼及Facebook 、ig 戶口作登機，並可以在展覽最後一天再入場掃平貨，「最後一日好多參展商都會割價，那時也是掃貨好時機。」

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2021「第29屆國際嬰兒、兒童用品博覽」資料:



日期：2021年8月5至8日



時間：8月5日-7日（10:00am-8:00pm）、8月8日（10:00am-7:00pm）



地點：香港會議展覽中心Hall 3B-D



門票：成人HK$30 / 小童HK$20 (1米以下小童免費)

