農曆七月盂蘭節│玄學家分享小朋友6個禁忌　不宜游水出夜街仲有..

踏入農曆七月，俗稱「鬼月」，民間傳統也會有不少忌諱需要注意，特別是老一輩更會叮囑家長們，要特別注意勿讓小朋友犯下禁忌；著名玄學家陳定幫為兩女之父，他綜合了坊間對小朋友在鬼月時之各大禁忌，為大家找出趨吉避凶的方法。

攝影：龔嘉盛



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化解方法

陳定幫建議家長農曆七月避免讓小朋友出夜街，他說：「尤其是係七月十四、十五(8月21、22日)那幾天，始終小朋友比較敏感，一般過了七月已經沒問題。」

對於有家長關心是否可以幫小朋友佩帶物件以作平安辟邪之用?陳定幫說：「可以讓小朋友配戴與自己相關宗教的物件也有辟邪之效。」

陳定幫是兩女之父，自幼受父親（陳果齊金剛上師）影響下開始接觸佛教，於澳洲悉尼大學畢業，主修IT，副修心理學，熟悉紫微斗數、八字、奇門遁甲、面相及各派風水等術數，傅曾於美國哈佛大學舉行玄學講座。(龔嘉盛攝)

博士解說盂蘭節來由

盂蘭盆節與中元節是中國農曆七月的傳統節日，本來中元節是初秋慶賀豐收、酬謝大地的節日，後來道教視中元節為地官赦罪日，佛教傳入後又以此日為盂蘭盆節，加上東亞巫覡宗教及民間信仰習合，不少地區在同一日都有各式活動。民間俗稱鬼節、七月半。

香港公開大學兼任導師劉志輝博士說：「一提到盂蘭節，很多人會聯想是與佛教有關，來源是漢傳佛教中一典藉《佛說盂蘭盆經》及經典故事「目連救母」，內容指七月十四日舉行超度曆代宗親等盂蘭盆法會可解救已逝去父母、亡親的倒懸之苦，但在傳統印度佛教中並沒有此說法。」

劉志輝博士表示最與盂蘭節有關係的是道教的中元節，他說：「過往也有不少學者指盂蘭節是融合了道教的中元節，在道教信仰中，有上元節、中元節及下元節，而中元節正是農曆7月15日，在此日道教徙會素饌普渡，祈為亡靈赦罪。」

*風水命理並非精密科學，一切只供參考。

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