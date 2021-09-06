調查指網課方便易用是最大優點　推介$400即跟牛津碩士學Phonics

疫情之下，香港與及其他地方的學生，過去一年來已習慣利用網上平台上課及學習。今年5月，Lenovo最近聯同Microsoft進行了一項意見調查，分析亞太區內12個國家及地方的學生，對於網上學習的成效。他們發現學生對線上學習的成效意見不一。儘管有老師及學生認為，學習成果未如實體課般理想，但仍指網課有不少好處，未來可繼續推行網課。



調查共訪問了亞太區內12個國家及地方，共3,400名學生、家長及教育工作者，其中218名為香港學生，計劃目的是了解他們如何評價疫情發展至今的網上學習方式，並且探討科技如何進一步吸引學生並支援學習。

方便易用是最大優點

調查發現，過半受訪學生認為易用和靈活性高是網上學習的主要優點，能夠從世界各地存取有用的學習材料。另外亦有67%的教育工作者認為，網上學習能夠免卻交通往返的時間。然而，高達75%的教師指出，學生在上網課時分心或未能專注，另有54%的學生亦認為，家中上課時較容易分心，反映出網上學習仍有不少改進的空間。

不少學生認為網課十分方便，而且免卻了不少交通往來的時間，但上課時要注意容易分心問題。（資料圖片）

學Phonics打好英文基礎

有專家指，家長讓小朋友愈小接觸語文，就可以更早建立溝通的能力。由兒童語言專家，英國牛津大學言語學碩士Mr. Marco 特別錄製的Phonics Adventure，適合小朋友在家學習，讓他們及早打好基礎，訓練他們的聽、說、讀、寫能力。每節課除了學習英語發音（Phonics）外，亦設有生字學習（Vocabulary），以簡單有趣的故事作為引子，提升他們學習的動機。**立即上「01空間」報名上課，讓小朋友打好英語基礎**

網課改善寫作技巧

事實上，調查反映不少學生認為網課的學習效率低，故對考試的信心不足。當中影響最大莫過於應屆DSE考生，因此他們應把握新學年的開始，在課餘時參加網上增潤課程，提升答題技巧。中文科一向被考生視為「死亡之卷」，其中寫作部分更是考生「肥佬」的重災區，「無得背」、「無範圍」令考生大感頭痛，因此中文科補習名師TT特意製作針對DSE寫作卷的「O2O寫作升Grade計劃」，助學生提升寫作能力，課程採用網上教學，學生可以隨時隨地上課，每堂更有功課作文，由專人批改，相信學生可有效吸引知識。**立即進入「01空間」報名，學習寫作部分的答題技巧**

同場加映(1)：「從閱讀到寫作」學界繪畫/寫作比賽頒獎典禮



樂思教育出版集團主辦的「創意總動員2021——從閱讀到寫作學界繪畫/寫作比賽」已經完滿結束，並於今年6月26日假香港生產力促進局順利舉行頒獎典禮。大會今年收到逾5,200份作品，盡顯同學們豐富的想像力，比賽的一眾專業評審都大讚參賽者創作意念新穎、情感抒發真摯及故事場景描繪栩栩如生，更向同學們建議多留意名家文筆，令用字更精準。

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同場加映(2)：小說思維課程



在香港擁有60萬讀者的人氣作家藍橘子，將帶領走入他的寫作世界。很多人或者對寫作有興趣，然而在創作的過程中每每遇到不少問題。在這個課程中，藍橘子將逐步教參加者寫出一個又一個精采動人的故事。**立即進入「01空間」了解更多**