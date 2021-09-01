開學｜台12歲童開學前夕墮樓不治　留意孩子情緒　3招助適應壓力

台灣一名小六男童開學前墜樓，令人震撼！這次台灣的暑假長達3個半月，家長更要留心孩子開學症候群。



憾！台灣新北升小六生不明原因墜樓身亡

開學前夕發生憾事！8月31日凌晨，台灣新北市三重區一位即將升小六男童不明原因從住家10樓墜落，警消趕往現場後，發現男童頭破血流已失去呼吸心跳，立即施以CPR急救，並緊急送醫搶救仍傷重不治。警方在現場採證，初步排除有外力介入，確切墜樓原因仍有待警方進一步釐清。

據了解，男童平常與媽媽、姐姐、妹妹同住，並同睡一間房。父母去年離婚，上週才和爸爸出遊，但期間沒有表現出異狀；學校表示，男童在校個性活潑、沒有同儕欺凌情形，警方現場也未發現遺書。

雖然男童墜樓原因仍待進一步了解案情的細節，但隔天就是國小開學日，警方初步懷疑開學在即，男童心情無法轉換也可能是原因之一。

開學初期，留意孩子有沒有以下的情緒或精神狀況：（按圖了解）

+ 13

注意開學症候群！因年紀症狀不同

台灣國泰綜合醫院精神科主治醫師陳劭芊指出，「開學症候群」有點像大人的收假症候群，在一段長時間的假期後，重返學校時所面對的環境變動、自己身份變動、作息變動等，在適應上可能出現的壓力反應與身心變化。

陳劭芊醫師分析，雖然同樣面臨焦慮與憂鬱的情緒，症狀則會因孩子的年紀而有不同表現：

年幼的孩子可能會出現：

．情緒不穩定：變得容易耍賴、哭鬧

．焦慮情緒：咬手指、抓東西

．身體症狀：抱怨肚子痛、食欲差

．行為問題：動作大、動手動腳



年長的孩子則會發生：

．精神情緒低落、鬱鬱寡歡

．紊亂作息：晚上不睡、早上叫不起

．身體症狀：頭暈頭痛、食欲差

．人際問題：不耐煩、應對進退態度差



若孩子出現焦慮、情緒不穩定、常抱怨肚子痛、食欲差、鬱鬱寡歡、精神低落，家長嘗試輔導一段時間後仍無法改善，陳劭芊醫師建議，可尋求兒童心智科醫師協助。

3招幫助孩子調適開學壓力

台灣適健復健科診所行政副院長暨職能治療師張旭鎧表示，剛從幼兒園進入國小的，剛升上一個年級而重新編班的，每位小朋友都得為自己的人際關係環境重新適應，這時候正是『開學症候群』最明顯的時機。

壓力是一定會有的，家長應協助孩子如何適應壓力，張旭鎧職能治療師建議，可用以下3招幫助孩子：

1.不要馬上刪除孩子放假時的娛樂：利用循序漸進的方式減少孩子娛樂的時間。



2.和孩子一起回顧學校生活：晚上抽空讓孩子敘述這一天來在學校的生活，我們可由此找出孩子適應困難的原因。



3.共定生活計劃：一起和孩子訂定生活計劃，讓孩子自己約束自己的規律生活。



今年因為台灣疫情爆發，暑假長達3個半月，孩子更需要收心的過程，並轉換上學的壓力與心境。在孩童上學後，家長仍需持續觀察孩子的狀態，並隨時調整，若有異常表現無法改進，也要及時就醫。

相關文章：開學早餐│營養師推介學童早餐 4款食物增加專注力改善睡眠質素

+ 15

相關文章：幼稚園開學要為子女改英文名？10個推介名字新潮且外國人不會笑

+ 18

【本文獲「媽媽寶寶)」授權轉載，原文：開學前不明原因墜樓，新北12歲童凌晨不治！注意孩子開學症候群，3招助他適應壓力】