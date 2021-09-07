廿四節氣｜白露轉季宜潤肺健脾　推介防感冒湯水　電飯煲都煮到！

最近天氣泛起涼意，白晝黑夜溫差極大，晚上凝起點點露珠，提醒人們二十四節氣「白露」將至。

白露是二十四節氣中第15個節氣，代表夏天的暑氣結束，天氣逐漸轉涼，白露是白天和黑夜溫差最大的一天，有稱是最容易感冒的日子，三餐加入滋陰潤燥的食物，有助增強小朋友抵抗力，防感冒抗秋燥。



白露宜飲潤肺湯水。

白露宜用潤肺食物入饌

踏入秋季白露後，氣溫下降，日夜溫差大易招風邪，容易出現唇乾舌燥、皮膚乾燥問題，這些情況便叫「秋燥」。秋燥會襲肺傷脾胃，或會導致寒咳、鼻敏感和氣管敏感、消化不良致肚瀉便秘等，因此下廚時應加入健脾潤燥的食物，例如時令的雪梨、南瓜、蓮藕等，並以湯水清粥形式進食，有利健脾養胃。

雪梨、蘋果、百合、芝麻、蓮藕、南瓜等時令平性食物可健脾潤燥，對抗轉季時口乾舌燥、風邪襲肺的情況。

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