$133起玩轉海洋公園水上樂園5大設施　附大富翁+巧克力藝術坊優惠

香港海洋公園水上樂園於今個月21日正式開幕，很多人已經急不及待，約定三五知己，再策劃攻略路線，在夏天盡情玩樂一番！佔地70萬呎的樂園共設有5個主題區，並設有多項刺激必玩的水上設施，等著大家一齊挑戰！使用政府消費券和「01積分」換購入場票，更可以低至半價入場狂歡！



海洋公園水上樂園於9月21日開幕，記得約齊三五知己玩盡27個室內和戶外玩樂設施。（張浩維攝）

海洋公園全新水上樂園 最標緻性的設施「八彩天梯」

樂園是亞洲首個全年以及全天侯開放的臨海水上樂園，共設有27個室內及戶外玩樂設施。要數到當中最標緻性的設施，當然非「八彩天梯」莫屬。天梯高17米，全長107米長，由8條彩虹色滑水道組合而成，可同一時間讓8個朋友同時滑下。另外，樂園亦有激流漩渦、沖天瀑布、深谷飛瀑，大家不妨趁夏天的尾聲，一家大小或約齊朋友，一起到海洋公園，經歷一個刺激的水上沖浪之旅。**經「01空間」購買香港海洋公園水上樂園門票，更可配合政府消費券及使用「01積分」低至$190買到成人門票或$133買到小童門票** (只要以 #ALIPAY #支付寶 及 #TapNGo 以卡號付款便可使用消費券)

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4DX體感技術 走入大富翁夢想世界

《大富翁》作為全球其中一款最知名的桌上遊戲，不少人從小就被大富翁的棋子、地契卡等不同細節吸引。如果對大富翁有愛的人，就不可錯過山頂廣場首個以大富翁為主題的互動體驗館了。館內以全息投影及4DX體感技術，立體還原了銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素。**凡經「01空間」購買門票，更可以獨家折扣優惠，更可配合政府消費券及使用「01積分」低至半價$104及$88買到成人及小童門票，另外以$197買到家庭組合** (只要以 #ALIPAY #支付寶 及 #TapNGo 以卡號付款便可使用消費券)

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同場加映：香港昂坪360纜車門票 +巧克力藝術坊套票



到昂坪旅遊，最方便一定是搭乘昂坪纜車從東涌直達昂坪，25分鐘的行程可欣賞大嶼山一帶的景致。另外，昂坪正舉行以乎朱古力為主題的「香港巧克力藝術坊」，展覽場景充滿香港特色，除了參觀、打卡之外，更可以品嚐、欣賞表演、及參與DIY工作坊。**經「01空間」購買套票，更可配合政府消費券及使用「01積分」低至半價$109及$63，購買成人及兒童標準車廂來回票+巧克力藝術坊套票** (只要以 #ALIPAY #支付寶 及 #TapNGo 以卡號付款便可使用消費券)