STEM｜學日文法文都不及學電腦語言？Coding編程啟發小孩創意

今時今日STEM成為學習主流，學校大多將科學、科技、工程和數學等元素加入課程，甚至從小教授電腦編程（Coding），啟發小朋友的創意，學會掌握解難和獨立思考的能力。



Discovery Education 編程發明家證書課程

以往家長都希望子女多學一兩種語言，提高競爭力，但隨著科技進步，生活變得電子化，有人說「學多國語言都不及學電腦語言」，一些Coding遊戲應運而生，例如Minecraft、ScratchJr和Daisy the Dinosaur等，引導小朋友建設自己的城市或主角故事，初步掌握Coding的概念。👉🏻按此立即報名👈🏻

Minecraft是相當受歡迎的STEM編碼遊戲。

不過想進一步了解電腦編程，最好還是由專人教授——Discovery Education 編程發明家證書課程專為未接觸過電腦編程的小朋友而設，一共8堂介紹編程概念、變數、函式、判斷語法，啟發小朋友推理及解決問題的編程能力，課程深入淺出，富有趣味性，讓小朋友從遊戲中學習，因此8歲便可報名上課！完成課程和評核後，學員即可取得Discovery Education 認可證書 Level 1，另外表現優異的學員將被推薦參加由 Discovery Education 主辦之國際編程比賽DECC，獲得專業肯定！

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AI 機械人工程師證書課程

人工智能及機械人技術是在這個時代及未來智慧城市發展和人才培訓的不可或缺的專業技能。專為8-12歲小學生而設工程師課程，10堂課讓學員發揮無限創意，運用不同套件設計及製作機械人。透過編寫程式， 學習以控制機械人執行不同任務。過程中，更能培養他們對科技發明的興趣，提升創造力、解難能力和邏輯推理能力。👉🏻按此立即報名👈🏻

課程內容：

👍認識各種機械結構

👍製作機械模型

👍控制程式編寫

❇️表現優異學員將被推薦參加國際機械人比賽 Robofest

❇️完成課程可參與評核，取得美國勞倫斯理工大學認可證書