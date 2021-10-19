萬聖節2021｜淺水灣免費溜冰換《魷魚遊戲》椪糖　商場活動3推介

萬聖節今年剛好是星期日，最適合去離島新界玩足一天，或幫小朋友放放電！今次精選三大Halloween商場活動，節日氣氛濃厚，大玩糖果祭和扮裝遊戲，其中淺水灣the pulse還可免費換領大熱《魷魚遊戲》中的「椪糖」，大人都玩得盡興！



玩轉滾軸溜冰派對 免費換《魷魚遊戲》椪糖

今年萬聖節淺水灣the pulse商場在10月30-31日舉行「Speed Up The Beats」萬聖節派對，重頭戲是室內接近10,000呎「Rollerween 滾軸溜冰場」，配合迷幻燈光和強勁音樂，懷舊感十足，到了晚上更有DJ駐場打碟，並免費提供面部彩繪，記得幫小朋友準備萬聖節服裝，一起化身鬼怪幽靈，腳踏滾軸溜冰飄來蕩去！

The pulse 邀請全港首間滾軸溜冰活動專門店 Madame Quad ，在三樓打造一個近萬呎「Rollerween 滾軸溜冰場」。（由the pulse提供）

「Rollerween滾軸溜冰場」每日開放3節各2小時溜冰時段，每節都會提供1小時工作坊作基本溜冰教學、滾軸溜冰鞋及護具租借。凡於10 月25日至10月31日在the pulse商戶消費滿$1,000，即可免費參加10月30或31日Rollerween溜冰一節及免費借用滾軸溜冰鞋一對（名額有限，換完即止）。

另外今個萬聖節於the pulse商戶消費滿$400，即免費換領全球熱爆《魷魚遊戲》中的「椪糖」，一起試試畫糖餅吧！

「Into the Beat」－ 滾軸溜冰Rollerween派對

時間：10月30日至31日11:00 – 22:00

地點：淺水灣the pulse商場3樓

報名方法：https://mqclasses.as.me/ROLLERween



「Sweet to the beat」－ 免費換領全球熱爆椪糖

時間：10月30日至31日14:30 – 18:30

地點：淺水灣the pulse商場2樓Kiosk



按圖即看「淺水灣the pulse商場」萬聖節活動：

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嘩鬼造型扮嘢大賽 溜冰派對打卡狂歡

位於愉景灣的大白灣擁有全港最大沙灘遊樂場，讓不少家庭都玩上半天，今個萬聖節不妨到訪愉景灣溜冰場，參加嘩鬼萬聖節溜冰派對！

與小朋友換上節日服飾，參加一場冰上萬聖節派對！（愉景灣溜冰場提供）

10月29至30日期間愉景灣溜冰場將舉行首個萬聖節派對，大人小朋友可換上最「驚」喜造型，並利用場內道具拍照，參加「最扮野穿著比賽」！只要在Facebook 或 Instagram 打卡並標籤 #dbirhalloween2021，即可參加比賽，並有機會贏走三個月溜冰通行證！

此外，同場教練職員還會穿上嘩鬼服裝，與你大玩Trick or Treat送糖果，並有不同螢光顏料供應（只限10月30日），讓你抹上色彩繽紛的螢光顏料，於漆黑中與其他嘩鬼一同溜冰狂歡！

嘩鬼萬聖節溜冰派對

時間：10月29日10:00 - 13:00及10月30日18:00 - 22:00

地點：愉景灣溜冰場

門票：$60-$80



按圖即看「愉景灣溜冰場」萬聖節活動：

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萬聖節密室逃脫之旅 宿一宵玩埋staycation

近年流行密室逃脫遊戲，可惜絕大部分都為成人而設，無法與小朋友盡興！黃金海岸酒店設計了老少咸宜的萬聖節密室逃脫遊戲，以趣味的「魔法森林七⾦蛋」和「船長基德」為主題，在指定時間內找到隱藏線索和解決謎題，即可成功逃出密室！

「萬聖節密室逃脫遊戲」一共有2個遊戲，每位入場費為$100，大家亦可買「萬聖節密室逃脫之旅」staycation套票，除了一晚雙人海景房住宿和早餐外，還送一節「萬聖節密室逃脫遊戲」，套票由$1,130起。

萬聖節密室逃脫遊戲

時間：即日至10月31日

地點：黃金海岸酒店會議廳

票價：HK$100 (2個主題遊戲，每節20分鐘)



按圖即看「黃金海岸酒店」萬聖節活動