親子好去處｜創新科技嘉年華2021　必玩模擬飛行AR導航換神秘禮物

在現今世代，以科學和創意思維的STEM成主流教學模式、小學生學習Coding編碼課程、連幼稚園生也懂得用Zoom和Google Classroom上課，創新科技已不再是遙不可及的事情，只要啟發小朋友創意，他們亦會成為小小科學家，以創意成就未來！

今年創新及科技署舉行一連9日的「創新科技嘉年華」，即將邁向20周年的香港科技園公司 (香港科技園) 作為活動夥伴，以「創科由此啟航」為主題，展出多種有趣創科展品，以及AI互動遊戲體驗，即看三大必玩重點，與小朋友玩轉嘉年華！



科學園創新科技嘉年華2021

由即日起至10月31日，「創新科技嘉年華2021」一連9日在香港科學園舉行，香港科技園展區以精彩有趣的創科展品和互動遊戲，激發小朋友的好奇心，鼓勵大家創造未來！「創新科技嘉年華2021」開放時間為上午10點至下午6點，即使無法到現場也可在網上參與工作坊及講座。

▼按下圖看創新科技嘉年華香港科技園展區3大必玩重點▼

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【體驗AR導航換禮品】方法

科技園公司首次推出園區手機應用程式的AR導航功能，打造更全面的互動體驗，只需以下3步，即有機會換禮品！

1.按此下載香港科技園手機應用程式

2. 根據程式內的AR導航功能，找出科學園著名地標「金蛋」，點擊「了解更多」獲得二維碼

3. 最後向香港科技園展區工作人員展示二維碼，並完成問卷，即可獲贈精美禮品1份

參加嘉年華的朋友可預先下載園區應用程式。(香港科學園)

創新科技嘉年華2021



日期：10月23日至31日

時間：上午10時至下午5時（周一至五）

上午10時至下午6時（周六及日）

地點：香港科學園

網址：https://stp.hk/3DWA0Nr*香港科技園公司展區位於科學園二期浚湖樓地下