開學後5宗學生墮斃自縊亡　心理學家剖析成因　留意5大行為警號

開學至今不足兩個月，本港已發生五宗學生墮斃或自縊案件，情況令人關注。臨床心理學家鄧詩琪認為，輕生念頭通常不會由單一事件引起，建議家長可多留意孩子的情緒及行為警號，並勸慰正經歷困境的孩子：「現時可能感到孤單無助，甚至乎很想放棄，請給予自己一個機會，尋找老師丶社工丶輔導員或心理學家傾訴，可能有更理想的方法解困！」



按圖即睇5宗學生墮斃或自縊案件

起因不是單一事件

經過近兩年的疫情影響，今年九月莘莘學子終正式回校，恢復面授課堂。惟新學年開始不足兩個月，已發生五宗中、小學生墮斃或自縊案件。鄧詩琪解釋，學童輕生的潛在原因包括家庭關係丶前途丶學業丶感情、朋輩問題等。「通常不會由單一事件引發輕生念頭，往往由於以上幾個問題出現，而覺得無法解決，最後選擇自殺。」

她補充，疫情的確令不同階層的人也需面對突如其來的生活轉變，令人感到擔憂和不安。惟新學年回復面授課堂，學生重返校園，可得到老師和同學的支援，比在家學習更能建立穩固的支持網絡。

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情緒困擾持續兩周 宜盡快求助

鄧詩琪表示，學童萌生輕生念頭前，會情緒低落、對以往的興趣不感有趣、無原因地常常哭泣、失眠或長時間睡眠仍精神匱乏、疲倦乏力、專注力失調、體重不穩定、覺得自己失去價值，甚至表達輕生念頭。

她提醒，如家長留意到子女出現以上的情緒困擾，並持續兩周或以上，宜盡快向精神健康專業人員尋求協助。與此同時，如發現子女無論在學習或生活上均提不起勁、失去動力及和往的興趣，可留意子女在學校裏的朋輩關係，以及注意以下行為警號，加以警惕。

1.孩子使用互聯網時，曾否在網上搜尋自殺的方法。

2.有否在社交平台上表達情緒低落和失去人生意義。

3.有否在房間內收藏利器或藥物。

4.有否長時間沒精打采地望出窗外。

5.有否準備遺書。

宜問候聆聽 避免一言堂

鄧詩琪表示，家長的問候和聆聽相當重要，宜適時表達關心和愛，避免指責及一言堂，給予子女空間表達感受，同時鼓勵家長多與子女透過眼神交流和身體接觸去表達關懷和愛。

「其實家長最好在平日多向子女傳遞正面訊息，盡量在問題出現之前打好親子關係。例如『一個問題總有十個方法解決』、『你在人生路上遇到任何困難，父母都會永遠在旁陪同和支持，與你一同面對』、『爸爸欣賞你的（堅持和毅力）』、『媽媽不明白，請你多分享，我會用心去明白』等。避免在子女情緒低落時去指責，例如『你自己攞嚟』、『你成日都係咁』、『你冇得救』等的負面說話。」

協助同窗處理哀傷

鄧詩琪又指，當身邊有同學輕生，亦會為孩子帶來恐慌、擔憂和哀傷的複雜情緒。「認識輕生者的同學會更為哀傷，學校宜提防出現模仿個案，一方面要幫助同學們處理哀傷情緒，另一方面宜加以支援孩子在家和在校遇到的問題。」

她補充，社工和老師可向因事件而感到情緒困擾的學生作個別跟進，並與其家人一起相討，與學生一同分析不同問題的解決方案。

對於正經歷困惑與痛苦的孩子，鄧詩琪向他們表示：「現時可能感到孤單無助、迷失方向、前路茫茫，甚至乎很想放棄，請給予自己一個機會，尋找老師丶社工丶輔導員或心理學家傾訴，可能有更理想的方法解困！」

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288