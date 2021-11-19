育兒辛酸｜24小時候命沒一天瞓得夠　朋友無心一句惹怒全職媽媽

編按：初生寶寶時刻需要照顧，主要照顧者通常都得24小時候命，生怕孩子睡不好、吃不飽。有些人以為全職媽媽整天在家，寶寶又整天在睡，生活過得很輕鬆悠閒，但看過以下的分享，也許你就知道，現實其實絕對不是這樣…



生小孩那刻開始沒有一天睡飽過帶小孩回小兒科醫生第一句話就是「媽媽黑眼圈越來越深了」爽在哪？尤其前三個月親餵更崩潰，沒睡過夜前小孩24小時基本上都在身上。

喝喝喝，從懷孕到現在第不知道N幾個人這樣說了：

(爆怨公社截圖)

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《社員回覆》

『最好是能吃飽睡睡飽吃』



『爽個屁！試試看三天24小時隨時待命。搞不好半天就受不了』



『剛開始都會生氣，現在看到只想笑。如果是男生就拜託他不要禍害女性；如果是女生就祝福她不婚不生或遇到好婆家好老公，或者生一個天使寶寶，不然等她帶到一個高需求寶寶，她就知道甚麼叫很爽的全職媽媽。』



『剛開始都會生氣，現在看到只想笑。如果是男生就拜託他不要禍害女性；如果是女生就祝福她不婚不生或遇到好婆家好老公，或者生一個天使寶寶，不然等她帶到一個高需求寶寶，她就知道甚麼叫很爽的全職』



『那請育嬰假的爸爸怎麼辦？我覺得能夠願意放下手邊工作全心全意照顧小孩的全職爸爸或媽媽是很偉大的一件事』



『全職媽媽才是最累的，小孩半夜不睡起床顧小孩餓了去煮飯，小孩尿褲子了媽媽清小孩跌倒了找的也是媽媽，很多媽媽連洗澡上廁所的時間都沒有到底哪裏好了請他來顧一個月看看尤其是新生兒一開始不適應環境也很累』



『我寧願上班.....全職媽媽真的太累太累了，24小時待命幾乎沒睡覺，還不是一兩天牙一咬就過去，是長達好幾年，真的快崩潰』



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