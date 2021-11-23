聖誕好去處｜赤柱市集迪士尼驚喜派對　6大活動古堡歷險嘗車手夢

聖誕節最開心的莫過於一班小朋友，雖然今年仍無法出國旅行，但香港也有不少充滿聖誕氣氛的地方，適合大人小朋友一同歡度普天同慶的聖誕節，留下一個個開心快樂的回憶，



又到一年一度的聖誕節，各位家長準備好帶小朋友到哪些地方嗎？（圖片來源：將軍澳廣場）

赤柱聖誕市集 西部牛仔村玩淘金贏足金！

一年一度的赤柱市集回來了！充滿聖誕特色的佈置，每年都會吸引不少市民入場，感受濃厚的聖誕氣氛。今年的聖誕市集將於12月11日起連續兩個周末周日，及12月24日至27日於赤柱廣場舉行。市集今年首次以西部牛仔主題亮相，為大家帶來與別不同的狂熱聖誕，包括廣場中央雪糕店上蓋特設2.5米高吹氣巨型木筒及氈帽，部分攤檔更以原木打造，配合金礦場景，令人彷彿走進了美國西部牛仔的淘金小鎮，還有模擬淘金遊戲，參加者可於限時內進行淘金，每個活動日的勝出者更可獲得由just gold鎮金店送出的足金黃金。

現場有超過60個特色攤檔，包括多個人氣品牌、聖誕精品、手作及美食。另設多個打卡位、主題遊戲及聖誕老人見面會等，適合一家大小到赤柱邊食邊玩邊「打卡」。凡於赤柱廣場、美利樓及赤柱聖誕市集內消費滿1,000元，即可換領限定版狂野仙人掌玻璃杯。

按圖看今年赤柱聖誕市集特色：

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Xmas Pop-up 市集 2021



日期：11月6日至28日（逢周末及周日），12月4日至19日（逢周末及周日）及12月24日至27日

地點：赤柱美利樓地下

時間：中午12時至晚上7時（11月）、中午12時至晚上8時（12月）

聖誕市集2021

日期：12月11日至19日（逢周末及周日）及12月24日至27日

地點：赤柱廣場

時間：中午12時至晚上8時



迪士尼閃亮冬季 小木偶小飛象陪你過聖誕

聖誕節又怎可以沒有迪士尼的卡通人物呢？今個聖誕，信和集團商場、利東街聯同 Disney+合作，於奧海城打造「Disney Winter Celebration迪士尼閃亮冬季」，一班迪士尼卡通人物，包括小木偶、小飛象、小鹿斑比都會驚喜現身，與各位粉絲打卡留念。粉絲更可利用AR技術，走入迪士尼的世界，下載了OC+手機程式後，就可以進行一系列AR互動遊戲。而S+ REWARDS或Olympian Kids會員更可以透過遊戲，集齊不同角色，以點數或積分自選角色組合，自製限量版角色筆記簿或木偶襟章。

按圖看Disney Classics Library@ Olympian City詳情：

Disney Winter Celebration迪士尼閃亮冬季



地點：奧海城2期地下主題中庭

日期：11月16日至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上9時



親自駕駛超跑 一嘗車手夢

小朋友精力無窮，聖誕節活動也不乏讓他們放電的遊戲。Kids Kids Car於尖沙咀中港城打造了一個集兒童電動車、體驗遊戲和放電樂園於一身的「兒童動靜皆宜天地」。園區內設有三個區域，包括了賽車區、靜態區及動態區，動態區有充氣彈床、AR動感遊戲、大型LEGO砌砌樂、滑梯親子樂，最適合小朋友放電；靜態區則有繪畫牆、小小消防員、我要做小廚師等，讓家長與小朋友一起發揮創意。而喜歡賽車的小朋友，更可於賽車區一嘗車手夢，親自駕駛賽車完成各種小任務。**詳情即上「01空間」了解更多**

按圖看「Kids Kids Car 兒童電動車＋體驗優惠套票」詳情：

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Kids Kids Car兒童電動車＋體驗優惠套票



「01空間」獨家開幕套票：1次賽車+靜態區+動態區 - $25

套票A：2次車遊戲 - $110

套票B：4次車遊戲 - $200

套票C：1次車遊戲+靜態區或動態區 - $160

套票D：靜態區+動態區 - $220



樂高探索中心 啟發小朋友多元智能

不少家長近年都會讓小朋友接受STEM教育，透過有系統和有趣的教學，啟發他們相關才能。香港樂高探索中心設計了專為3-10歲兒童的家庭提供平均2至3小時的互動及教學體驗。面積達30,000平方呎的活動中心設有10個不同的主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗、樂高城市歷奇及樂高咖啡室，小朋友能夠在輕鬆愉快的環境中學習不同知識，啟發他們思考和解難的能力。**詳情即上「01空間」報名及了解更多**

按圖看「LEGOLAND香港樂高探索中心」詳情：

LEGOLAND 香港樂高探索中心



入場門票：$240

「01空間」獨家家庭套票：$498（包括1成人+1小童門票及2件樂高®咖啡屋鬆餅）



體驗Glamping 激發無限創意

到戶外露營對小朋友的成長有很多好處，包括學會愛護大自然，解難能力等，不過家長又怕他們不適應戶外環境。NAMCO《Asobi Park PLUS》於屯門市廣場的分店隆重開幕，全新遊樂園區更首度以「Glamping」為主題，牆畫以香港著名地標及自然景色為創意意念，結合日本嶄新科技元素，讓大人及小朋友享受科技帶來的室內Gampling時刻。親子園區包括了「想像之丘」、「Poi Poi Paint Wonder Coloring」、「小王國」、「Eco Ride」及「創作村」，透過豐富的玩樂體驗，激發小朋友的無限創意。**詳情即上「01空間」報名及了解更多**

按圖看「NAMCO Asobi Park PLUS 屯門市廣場店」詳情：

NAMCO Asobi Park PLUS 屯門市廣場店「 一小時家庭套票」



家庭套票1 (1位成人+1位小童 60分鐘)：$210

家庭套票2 (2位成人+1位小童 60分鐘)：$260

1位小童 (60分鐘)：$160



即日起至 2021年11 月 30日 期間於「01空間」購買Namco 網上門票/套票及入場，可獲額外延長30分鐘!



同場加映：衝上雲霄 30分鐘學做民航機師

很多人自小的夢想就是成為飛機師，周遊列國。香港專業飛行員協會開辦了民航機師飛行體驗，專為16歲或以上人士而設。課程由專業導師全程指導，並有機會登上A320客機模擬機艙，所有功能與真實飛機無異。參加者需要接受約1小時的理論課程和分別15分鐘的監控飛行及手動飛行。另外，參加者更可感受飛機起飛、降落的興奮感。**詳情即上「01空間」報名及了解更多**

按圖看「民航機師飛行體驗」：

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！

票類選擇



20分鐘固定模擬飛行：一位 $800｜二人同行 $1,500

30分鐘全動感模擬飛行：一位 $1,800｜四人同行$3,500

