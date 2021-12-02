設計營商周城區活動｜遊走歷史建築學砌電動車　改造玩具資源再生

假日總是去商場或公園，孩子們都叫悶？香港設計中心推出多元化又好玩的設計營商周城區活動，當中不乏適合親子的節目，例如走入香港仔活化建築蒲窩青少年中心，學砌Go-Kart電動車，或參加親子「荃城玩具大改造」，讓小朋友學懂珍惜所有和環保的概念！

現在經《01空間》報名除了費用全免，還送您「01空間 x 設計營商周城區活動2022 座枱月曆」乙個，先到先得，送完即止！



小朋友可坐在自己組裝的電動車上比賽。(蒲窩青少年中心)

探遊香港仔歷史建築 蒲窩學砌電動車

蒲窩青少年中心位於香港仔，前身是建於1891年的舊香港仔警署，現為二級歷史建築。在古色古香的紅磚內，一班青少年以玩樂為主題，策劃不同的體驗及遊戲工作坊，在古蹟空間發揮創意。

特別推介「Go-Kart砌車體驗」，由組裝車架及接駁電線開始，工作人員逐步講解電動車的基本機械結構及原理，小朋友從中學習運用工具鎖螺絲的技巧，按指示完成摩打、車架及轉向系統的組裝，製作專屬自己的電動車，完成後更可在蒲窩戶外空地，進行小型Go-Kart駕駛體驗，與朋友比試一番！👉🏻按此立即報名

按圖看「Go-Kart砌車體驗」詳情：

親子Go-Kart 砌車體驗

日期：12 月 4日 11:00 - 13:30

費用：免費

地址：香港仔蒲窩青少年中心

備註：必須親子參與，兒童需介乎10-15歲

*預先登記即送2022座枱月曆



荃城玩具大改造 善用資源賜予二次生命

現今物質豐富，小朋友總有太多太多玩具，有沒有想過，不要的物品都可化為玩具？香港青年協會荃灣青年空間舉辦的設計．樂荃城「荃城玩具大改造」工作坊，青年導師會教大家認識可再生資源，以及玩具常見的設計和原理，從而製作成再生玩具！👉🏻按此立即報名

再生玩具設計工作坊

日期：12 月 4 日 14:00 - 16:00

費用：免費

地址：香港青年協會荃灣青年空間 (荃灣海盛路28號祈德尊新邨商業中心2樓)

*預先登記即送2022座枱月曆



按圖看「01空間 x 設計營商周城區活動2022座枱月曆」：

按圖看「再生玩具設計工作坊」：

「設計．樂荃城」體驗日

在荃灣區創造玩樂的空間，內容包括展出荃灣區的玩樂地圖及讓大眾進行投票，選出不同特色的地方、再生玩具展覽及體驗、繪圖體驗、攝影作品展覽等。👉🏻按此立即報名

日期：12 月 5 日 14:00 - 18:00

費用：免費

地址：南豐紗廠 (荃灣白田壩街45號)

*預先登記即送2022座枱月曆



按圖看「設計．樂荃城」體驗日：

【01空間 x 設計營商周城區活動】 連繫全城 免費參與活動賞積分

「01空間」為「設計營商周城區活動」2021的策略媒體伙伴，為增加公眾與設計的互動，帶領大家走進社區，由即日起至2021年12月31日，報名參與設計營商周城區活動，將加送 1,888 「01積分」，之後以低至半價換購主題樂園等活動門票，名額有限，送完即止，以延續設計交流的樂趣和創作理念新體驗。

如有興趣深入了解「設計營商周城區活動」，歡迎瀏覽官方網站及社交媒體平台，接收最新活動資訊。讓您可隨時隨地開展設計及創意探索之旅。👉🏻立即按此免費報名