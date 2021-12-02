外傭牙痛難排政府牙科　睇私家要僱主負責？專家建議咁處理…

請外僱除了每月薪金$4630之外，還有不少開支需要僱主負責，近日有外僱群組指其外傭牙痛到無心工作，於是帶她去看政府的牙科服務，惟一早前往輪候者過多，最後僱主帶外僱前往私家牙科診所進行治療，並需要即時拔掉兩顆大牙，僱主埋單需付約$5,000，保險可索償$400，令她十分肉赤，隨後有不少僱主表示不知道也不清楚原來要負責姐姐的牙科醫療費用。



僱主Jenny向記者表示外傭已在家中工作4年多，疫情來臨之前，會趁放假回鄉期間順便進行牙科診斷及治療，但因為疫情未能回鄉，牙患發作，又腫又痛致無心工作，Jenny說：「原本想去睇政府牙科，但晨早去排都排唔到，好多老人家一早去排隊攞籌。見佢痛到冇晒心機，就搵間私家診所睇咗先。最後剝兩隻大牙，夾埋$5000，保險Claim到$400。牙醫話因為姐姐鄉下水質都無加入氟，所以容易蛀牙，加上經常食煎炸及甜食，蛀牙機會增加。」

根據香港的僱傭條例訂明，僱傭受僱期間患病或受傷，無論是否因受僱而引致，僱主都需要提供免費醫療 (包括診症費用、住院費用等) ，免費醫療包括醫療諮詢、住院維護和「緊急牙科治療」，但當中並沒有就『緊急牙科治療』提供明確定義。如果外傭牙痛或需要脫牙，僱主需要自行為外傭支付牙科費用，如果該情況不屬於緊急狀況，僱主並非必要為外傭支付費用。

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疫情前可回鄉找牙醫處理

記者就此事向香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤查詢，她說：「如果工人覺得忍到，過往她們會回鄉找牙醫處理，現在會建議僱主請外傭到政府牙科診所做脫牙，因為服務費用較便宜。有些僱主請教介紹相宜收費的私人牙醫。正如合約上所寫，僱主只需負責危急的牙科醫療費用。類似個案有時見到，智慧齒手術，真是要僱主自己衡量，有些僱主會進行格價，或者照排政府。我亦聽過僱主對工人説只負責保險包到費用，其餘由工人或雙方平均分擔。」

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牙齒問題與水質有關

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)建議僱主為外傭購買保險時注意賠償範圍，是否包含牙科治療費用。他說：「菲律賓的自來水是沒有加氟，但當地的牙醫都很出名，很多外傭來香港之前都會整理牙齒，費用較便宜。香港僱主需要負責外傭的醫療費用，一般都是排政府醫院，政府會看緩急先後處理。如果外傭要睇私家，就需要同僱主協商。」

僱主慎選外傭保險項目

皇朝國際僱傭公司市場經理鄧偉傑表示由於一般菲律賓及印尼外傭都會喜歡食極甜、極辣的食物，他說：「糖果、辣肉、酸菜等都是他們喜歡的食物，與普遍香港人的飲食習慣有少許分別，這也會導致口腔問題，例如：蛀牙、口腔發炎、牙痛等症狀。一般我們會建議僱主注意購買外傭保險的種類，選擇購買承包：牙科、癌症、心臟病的保險產品，尤其年紀較大的姐姐就更加要買。如果僱主懷疑或發現姐姐濫用勞工福利，建議到政府醫院排期等待治療。」

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