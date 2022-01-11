停課 ｜幼稚園小學1.14或之前暫停面授課堂　直至農曆新年假期完結

特首林鄭月娥今日（11日）出席行政會議前見記者，宣布全校幼稚園及小學將在1月14日起暫停面授課堂，直至農曆新年假期完結，中學則不受影響，繼續進行面授課堂。



自上年12中本港出現Omicron變種新冠病毒個案後，相關的確診個關一直持續上升，目前最少有9所學校受確診個案影響，已有6間宣布需停課。特首林鄭月娥今日（11日）出席行政會議前見記者，指由於專家批准兒童接種科興疫苗，政府會將疫苗接種擴展5至11歲兒童，但從風險控制角度，會優先為長者打針，兒童會以學校為本，政府派出外展隊到學校打針。

她同時宣布，全校幼稚園及小學將在1月14日起暫停面授課堂，直至農曆新年假期完結，待復課後安排打針，中學則不受影響。

小學校長:已為停課做好準備

福建中學附屬學校徐區懿華回覆記者查詢時表示，在未收到教育局停課指引時，學校已經向家長發出通告，表示與家長溝通好，如需停課時會有的安排。

佛教黄焯菴小學校長許定國表示，昨日(10日)已開始有學校家長查詢是否會停課，他說:「倘若現階段開始未能回校上課，因距離農曆新年假仍有一段時間，估計教育局會採取非面授的模式進行，因此在上周學校已做準備，最後審視非面授期間時間表的安排，如每天的上課節數，每節之上課時間及讓學生眼睛休息的時間，同時也會在早會時段加入一些注意情緒健康的活動。

至於在學生之課業方面，也會考慮平衡實體課業及電子課業的安排，並透過網絡平台作繳交方式，如有需要，學校也會考慮以郵寄的方式，將學生之實體課業寄給他們。」

直資男校英華小學校長陳美娟亦指出，在未收到消息時已有相關停課安排與準備。