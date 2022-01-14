社交距離措施延長14日至年初三　晚市禁堂食年宵花市取消

林鄭月娥今（14日）舉行記者會，公布新一輪收緊社交距離措施的跟進安排。她指或會令廣大市民失望，相關措施如晚市禁堂食及大型活動要繼續取消，並延長14日至2月3日年初三，即會橫跨整個農曆年。而取消的大型活動包括年宵花市、新春市場及旅發局的新春活動。



晚市禁堂食 4大主題公園繼續關閉

林鄭於記者會宣布，早前一系列的收緊社交距離措施將全部延長兩周，即會橫跨整個農曆年。晚市會提早至6時結束，公海遊亦全部需取消，599F的15類場所都需要關閉；4大主題公園包括迪士尼樂園、海洋公園、海洋公園水上樂園、中環AIA嘉年華全部亦延長重開日期。

林鄭指出除非年初四前疫情出現明顯逆轉，或者有社區爆發，否則相關社交距離措施會在大年初四，即2月4日放寬，相關處所亦可重新營業，但屆時會考慮以「疫苗氣泡」的形式進行。

而於1月8日 00:00起開始實施14日的8個國家地區熔斷機制同樣延長14日。禁止以下八個國家人士來港，即使轉機也不可以，包括：澳洲、加拿大、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國、法國。

年宵花市、新春市場今年全面告吹

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去年農曆新年前直值第四波疫情，政府原在2021年1月8日宣布取消年宵市場，相隔11日後，食衞局突宣布恢復年宵市場，但攤位數目減半並只有濕貨，並按原來競投數目，重新抽籤安排檔位。

而上年11月虎年年宵市場攤位分批公開競投時，食環署表示，疫情下年宵市場會維持沒有乾貨攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花；同時亦不設快餐攤位，以免入場人士脫下口罩進食，增加病毒傳播的風險。惟現時因疫情關係，今年虎年年宵市場、新春市場將全部取消。

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