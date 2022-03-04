兒童心理｜爸媽離婚傷得最重是小孩　法官撰千字暖文安慰8歲男童

台灣高雄一對夫妻離婚，法院將監護權判給媽媽，並在判決書後面寫下千字信件給當事夫妻的八歲小孩，希望他相信他的爸爸媽媽都是最棒的，這才是真的「事實」。



高雄一對夫妻因為離婚告上法院，最終結果出爐，高雄少家法院法官朱政坤判准兩人離婚，並將孩子的監護權判給媽媽，看着年僅八歲的孩童，朱政坤在判決書後面寫下了一封千字的信給他「儘管這麼辛苦，壓力這麼大，你還是這樣的愛你的爸爸媽媽，真的是個很棒的孩子。」

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收入、婆媳關係都是導火線？雙方各執己見法院判准兩人離婚

根據判決指出，高雄一對夫妻長期因為婆媳關係問題、家庭支出等意見不同而吵架，任職於航空公司的妻子有穩定的工作及收入，但丈夫卻隔一段時間就會失業，甚至在失業後打算自己創業，不僅參加許多職訓和電腦課程，還花不少時間在尋找搬家地點，更要求妻子下班後陪他看房，妻子同時還得承擔照顧小孩、整理家務等事情，讓她忍無可忍。

對此丈夫則反駁指控，表示自己都會幫忙帶小孩，反倒是妻子的家人常使用不當的字詞辱罵他，對此，高雄少家法院則認為兩人的衝突與爭執，在於雙方各自堅持己見，造成夫妻失和，兩人婚姻上的破綻應歸咎於雙方，因此依法民法規定，兩人都可請求離婚，因此判准兩人離婚。

受傷最深的是誰？法官不捨八歲童受傷害：你沒做錯

至於孩子的監護權，法官判給了媽媽，最後特地在判決書後面，寫了一封1470字的附件信給該名八歲小孩「雖然我們只說過一次話，但從你的言談中，叔叔看得出來，儘管這麼辛苦，壓力這麼大，你還是這樣的愛你的爸爸媽媽，真的是個很棒的孩子。」、「如果之後因為這個決定，爸媽或是你有任何不開心，叔叔跟你說聲『對不起，是我能力不好』，但真的，絕對不是因為你說了，或沒說甚麼的關係。」惹哭不少網友。

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法官信件全文：

你好，我是2020年在法院跟你說話的那個法官叔叔，不知道你還記不記得。不曉得你會不會看到這篇判決，如果看到的話，希望你把下面這些話看完。很抱歉只能用這種方式跟你說話，因為工作的關係，我必須公平地在你的爸爸媽媽之間，決定他們的婚姻能不能繼續，跟你之後要跟誰住在一起，所以只能在這些事情在我手上告一段落的時候，寫下這些話。這段前面寫的東西，是叔叔身為法官，必須把爸爸媽媽在爭的事情說清楚，寫下來，讓看判決的人了解我為什麼要這樣做決定，但我覺得，自己有責任要特別對你說一些話，因為你才是這個案子裏面被影響最深的人，你絕對不該只是判決裏面被提到的一個名字而已。



首先要說的是，這幾年來，真的是辛苦你了，叔叔在你這個年紀的時候，天天都只需要想着放學要去哪裏玩，晚餐要吃什麼這類的小事，但你卻在承受着本不該是在這個年紀應該承受的壓力跟辛苦。在這個案子裏面，叔叔開庭跟寫判決的對象形式上是你的父母，但我知道，其實真正影響最大，受傷最深的，絕對是你，在爸媽的衝突當中，相信你一定無數次的在問「為甚麼爸爸媽媽要吵架？」、「我是不是作錯了甚麼？」。所以，叔叔在這邊要再一次告訴你，辛苦你了，但在爸爸媽媽的吵架裏面，你真的沒有做錯任何事情。雖然我們只說過一次話，但從你的言談中，叔叔看得出來，儘管這麼辛苦，壓力這麼大，你還是這樣的愛你的爸爸媽媽，真的是個很棒的孩子。



再來，在跟你聊天（法律用語：陳述意見）的時候，我有再三的跟你保證，你說的話，法官叔叔「一個字」都不會讓別人知道。真的，就算到了寫完這個判決的最後，叔叔都還是沒有讓你跟我說的話，讓當天在場以外的其他任何人知道，因為你是個好孩子，你不該因為說了自己想說的話，受到任何其他的壓力。也希望你知道，叔叔作的決定，不敢說正確，但絕對是思考過手上的一切證據之後才作的，絕對不是，也絕對不會只因為你說的哪句話，就做出上面的決定。如果之後因為這個決定，爸媽或是你有任何不開心，叔叔跟你說聲「對不起，是我能力不好」，但真的，絕對不是因為你說了，或沒說甚麼的關係。



最後，叔叔想跟你說，你的爸爸媽媽真的都非常愛你，或許在這幾年他們的爭吵過程當中，你覺得很辛苦、很累，但叔叔相信（至少在這一年多來看到的），他們都很努力的用着自己的方法在愛你，或許有些方式讓你不開心，但他們都真的相信，用他們自己的方法這樣愛，對你最好。也因為這樣，叔叔上面在寫那些寫給你爸爸媽媽（還有其他大人）看的判決的時候，真的非常掙扎，因為法律的規定，叔叔除了要寫爸爸媽媽他們的婚姻是不是真的已經沒辦法了以外，還必須去寫「他們誰錯比較多」，於是你在上面會看到很多很多他們互相攻擊的話。



叔叔判決裏面的文字，很努力的想要嘗試不要讓太多不必要的攻擊出現，希望盡量不要讓你感覺爸爸媽媽哪邊不好，但叔叔相信不只你，任何小朋友看到爸爸媽媽這樣，一定都會非常難過。其實說真的，叔叔真心希望你通通不要知道，因為那些都是他們為了分開或繼續在一起，還有為了希望能夠取得照顧你的資格，而必須這樣互相攻擊。事情的真相是甚麼，其實除了他們自己，叔叔相信沒有人知道。叔叔也只是從手上的證據，去得到一個接近的「事實」，之後如果還有繼續的法律過程，其他法官可能也有不一樣的「事實」，或許跟叔叔說的完全不一樣也不一定。但是，請你一定要相信的是，希望你幸福，愛你的爸爸媽媽，他們都是最棒的，這些才是真的「事實」。



最後，不管爸爸媽媽的婚姻能不能繼續下去，叔叔都衷心希望你能快樂的長大。寫到這裏，叔叔向我的神明祈求：希望你覺得難過、困難的時候，祂能夠成為你腳前的燈，路上的光。祝你一切平安，身體健康。



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