新年好去處｜隱世Staycation送農莊遊工作坊　佛跳牆到會人均$198

受變種病毒Omicron和Delta影響，政府在農曆新年前夕頒布限桌令、堂食令、每日強制檢測甚至禁足令等防疫措施，港人唯有低調與家人慶祝新年，今次推介幾個疫情下都可照樣進行的活動，讓大人小朋友能夠安心平安過新年！



【團年飯中菜到會】

海雲天18品佛跳牆 人均$198嘆6頭鮑魚

外出用餐受限桌令和堂食令影響，又擔心衛生問題，不如外賣中式到會。九龍海逸君綽酒店中菜廳海雲天推出6人用極品鮑魚佛跳牆，嚴選18款矜貴食材，包括6頭富貴鮑魚、如意花膠、北海道乾瑤柱、茄汁大蝦等，兩天前預定價只需$1,188，人均只需$198！按此進入「01空間」立即預訂

FEAST 12款傳統菜式 原隻燒乳豬免費送貨

外賣到會及食材專門店FEAST今年亦全新推出多款4-16人「新年中式到會套餐」，括應節「脆皮原隻燒乳豬」、「麻醬雞絲撈起」、「黃金花膠雞湯」及「花膠鮑魚菇扒菜膽」等美食，用料矜貴，菜式應節好意頭，4-6人套餐只是$1,039起。按此進入「01空間」立即預訂

按圖即看海雲天及FEAST中式到會價格：

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海雲天極品鮑魚佛跳牆-6人用



兩天前預定價：$1,188（原價$1,488）

*可選外賣自取或送貨到付



FEAST 新年中式到會套餐（需不少於3日前落單）



新春開運 中菜到會套餐（4-6人）｜$1,039

虎進金來 中菜到會套餐（8-10人）｜$1,743

金豬賀歲 中菜到會套餐（10-12人）｜$2,799

豐衣足食 中菜到會套餐（12-16人）｜$3,503

送貨日期：即日起至2022年2月15日（星期一至日）

送貨時間：11:00-20:00



【酒店STAYCATION優惠】

東涌世茂喜來登 低碳農夫主題送早晚餐農莊遊

近年本地酒店STAYCATION成風，今次介紹的香港東涌世茂喜來登酒店遠離繁囂，被碧海山巒環抱，現更推出「Family Farmcation喜來農夫住宿套票」，除了一晚雙人住宿送自助早餐，和低碳五道菜晚餐外，更享梅窩本地農場導賞遊和工作坊體驗，帶小朋友感受探索香港農耕文化和風景名勝，絕對是市區酒店無法提供的另類體驗！按此進入「01空間」立即預訂

香港JW萬豪 雙連房套票送紅酒早餐任用健身中心

若想交通方便的酒店，位於中環的香港JW萬豪酒店是不錯的選擇，酒店裡裡外外採用現代時尚設設，現時「雙倍喜悅 兩間連房住宿套票」提供2間雙連客房住宿一晚，4位用自助早餐和$1,200 酒店餐飲禮券，還可於客房免費享用精選紅酒1支，及使用健身中心和游泳池，最適合一家大細玩返晚！按此進入「01空間」立即預訂

按圖即看酒店STAYCATION套票價格：

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東涌世茂喜來登酒店「Family Farmcation 喜來農夫住宿套票」



一晚標準雙床客房住宿（2位成人入住）送自助早餐、五道菜晚餐、梅窩本地農場導賞遊及工作坊體驗

平日：$2,420

星期六、日、公眾假期式前夕：$2,585-$3,740



香港JW萬豪酒店 「雙倍喜悅 兩間連房住宿套票」



一晚 2 間雙連客房住宿（1 間大床房及 1 間雙床房）

平日：$3,498

星期六、日、公眾假期式前夕：$3,608-$4,378



【新界農莊半日遊】

有機薈低碳農莊 親親羊駝遊菠蘿園

現時課外班、康樂設施甚至公園都停止開放，小朋友長期在家無法放電，最好就趁假期到私人農莊走走。元朗錦田有機薈低碳農莊菠蘿園是全港唯一引入羊駝（草泥馬）的農莊，遊客不只可近距離接觸羊駝，還可親手餵飼，按此進入「01空間」購買菠蘿園門票

大棠有機生態園 玩彈床騎馬送有機菜包

大棠有機生態園則以有機菜園為名，入場均可送有機菜包一袋，亦可試玩家庭單車、彈彈床和沙圈騎馬等，一家大細也可樂上大半天，按此進入「01空間」購買大棠有機生態園門票

按圖即看農莊內容：

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錦田有機薈低碳農莊菠蘿園優惠門票

一位：$170（原價$310）

兩位：$320（原價$620）



套票包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕兩個（需預約）

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 免費兒童遊樂設施

6. 農莊紀念品一份



大棠有機生態園優惠門票

大人票：$130（原價 $160）

特惠票：$110 （原價 $140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )



套票包括以下內容：

1.充氣彈彈床、大家庭單車、沙圈騎馬一圈、巧手撈彈彈波

2.DIY手工藝製作

3.湖心亭餵飼錦鯉魚 x 魚糧一包

4.有機雜菜菜包



【手捏陶瓷工作坊】

手捏陶瓷比起平日常見的拉胚容易上手，變化度高，適合小朋友和初學者學習，位於太子的思陶藝術工作室會教大家製作手捏陶藝花器或清酒套裝，主題不限，參加者可自由發揮和上色，製作屬於自己的陶瓷作品，導師會從旁協助，2人以上即可組班，適合親子體驗。

👉🏻立即進入「01空間」報名手捏陶藝清酒套裝

👉🏻立即進入「01空間」報名手捏陶藝花器套裝

按圖即看陶瓷工作坊價格和內容：

手捏陶瓷清酒套裝工作坊

「01空間」優惠價：$1,180/人

*可以2人同行參與製作1樽2小杯



手捏陶瓷花器工作坊

「01空間」優惠價：$640/人

*所有作品需兩至三星期時間燒製﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



同場加映：區瑞強全球享FOLK網上演唱會

農曆新年大家有「耳FOLK」啦！「民歌王子」Albert Au 區瑞強今次將於大年初五，早晚舉行兩場網上演唱會，透過網上串流與全球各地更多歌迷一同拜年，有FOLK同享，繼續同大家唱盡經典中英文民歌，全日通行證只需$198！按此進入「01空間」立即購票

區瑞強全球享FOLK網上演唱會 網上直播通行證

區瑞強全球享FOLK網上演唱會 網上直播通行證

網上直播日期：2022年2月5日 (星期六)

網上直播時間：早上10時30分 (第一場) / 晚上8時 (第二場) [香港時間GMT+8]

「01空間」票價：港幣$198 (全日通行證，可觀看早晚兩場)

開售時間：2022年1月14日 早上10時

截止發售時間：2022年2月3日 晚上11時59分



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