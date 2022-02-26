親子關係｜「別想要錢才找我」兒子為零錢　使出絕招逗得媽媽大笑

一名母親抱怨兒子，「長大以後只有需要錢的時候才會想到媽媽」，並曬出與兒子的對話紀錄，不料兒子的「請款文」曝光，卻讓媽媽與網友們都刮目相看，並紛紛笑說「文筆好，再給200元」。



孩子認真起來時，潛力可真的無限呀！（按圖了解）

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該名母親在Facebook群組「爆怨公社」發文感嘆，「小孩長大了剩下要錢的功能了嗎？父母也剩下付錢的功能了嗎？」，並附上與兒子的對話截圖，對話中兒子先是表達自己開學了，接着希望母親能給點生活費，令她無奈表示，「有空也可以多關心我，不是只有要錢才想到我啊」。

想不到過了約一小時後，兒子發揮文筆，寫下「教科書式請款文」，內容如下：

母親大人膝下：最近身體可好？依稀記得過去您將兒子拉拔長大，帶著一步步的進入校園，近來即將開學，還請母親大人助一臂之力。近天氣多變，還請母親大人多注意身體。叩請福安。兒XXX叩上。2022年2月21日。

原PO看完後誇讚，「嗯，有讀書有差！」。

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這篇「教科書式請款文」曝光後，不少網友們都大讚母子倆的互動十分有趣，紛紛笑說：

．「哈哈我快笑死了，沒想到你兒子這麼有趣」

．「詐騙集團要妳匯錢，至少還會跟妳聊幾句」

．「這一定Ctrl+C Ctrl+V啦」

．「孺子可教也，哈哈，那就多拿個$200給他吧」

．「阿哥有心了，做額娘的賞點吧」



另外，也有網友分享類似經驗：

．「以前我打給我媽，剛開口只說一句：『媽妳有空嗎？』，我媽立刻回：『妳要多少！』，但我只是想揪妳吃飯啊阿媽」

．「我兒子有一次錯過校車也是line我說了一堆廢話，皇額娘今日學堂馬車已逃離現場，兒臣有一事相求，請皇額娘允准」

．「我兒子跟我拿錢時，連窮困潦倒四個字都用上了勒，江湖救急啦~贊助啦~也都被他用盡了」



還有熱心網友建議，如果兒子大學了，也可以讓他學習打個工賺個錢。對此，原PO回覆，兒子其實有打工，但賺的薪水都存銀行，只出不進，「我其實都窮養，所以他也是很省」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】