提早放暑假｜學校不遲於3.17放假　中一派位調整日期Pre-S1繼續考

教育局局長楊潤雄今日(28日)會見記者，公布有關學校上課及假期的安排，而一些重要的升學程序，例如中一派位及「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1），都會調整日期。而「新暑假」完結後，教育局至目前仍無打算將接種新冠疫苗成為學生上學、受教育的條件，但會有鼓勵學生打針。



全港學校不遲於3月17日開始放假

楊潤雄。（資料圖片）

新安排下，教育局局長楊潤雄公布，全港中、小學校將不遲於3月17日開始放假直至復活節假期完結為止，DSE生則需完成核心科目的考核。他又指，知道學校家長要準備，最早於8月2可停學年。

幼稚園由於以往的學校日一般在8月中及下旬，因此會彈性處理，本學年最後上課日可定於新學年開學前兩周。

重要日期調整

中一派位方面，自行通知正取生的日期為5月4日，而統一派位的結果公布日期為7月26日，新生註冊日則是7月28、29日。至於「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1），楊潤雄稱暫訂於8月初開考。

DSE壓縮至三星期

目前仍以4月22日為開考目標。惟會將考期由一個月壓縮至三星期內完成。如果疫情屆時仍然未能穩定下來，將設兩個後備開考日期，分別為五月及六月，確定時間會於4月初作最終決定。

中學文憑試考生及監考人員將獲發快速檢測包，也會派發表格給考生填寫，申報及每日監察自己情況。