學校推網上暑期活動增學習趣味　校長：最重要維持學生學習習慣

在疫情的衝擊下，為確保學童的健康，政府宣布全港小學「提早放暑假」，面對突如其來的假期，天主教領島學校校長李安迪指：「這段特殊假期，最需要的是維持小朋友的學習習慣，其次便是照顧老師及家長。」



外判教學讓教師能「放假 」

天主教領島學校校長李安迪

李安迪校長表示，既然是「放暑假」，自然也包括學校的教職員，畢竟復課後如無意外，教師將「直踩」近八個月，直至年底才有放假休息的機會。因此，為了讓老師能真正的「放假」，部分課堂採外判方式進行，為了不給予學生學習上的壓力，這段時期的網課都是以活動教學為主，例如「藝術大師」便是做手工和視藝相關活動的課堂、「HomeLab小小科學家」顧名思義，則是一些在家能進行的科學實驗活動。

除了有趣的互動教學外，天主教領島學校不少課堂都是彈性安排，學生可自行在雲端上選擇感興趣的課堂影片觀看，並沒有強制性。

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然而，在教學上雖可透過外判形式令教師得以休息，但實際上老師仍需密切留意學生需要及表現，適時致電跟進及關心，也不能算是完整的「放假」。

疫情下有危亦有機

疫情限制了面授形式的教學，在新常態下，遙距學習避無可避，但亦造就了將來回復面授後，教學能更加有效率。李安迪校長分享：「目前透過一些與機構合作的智能學習平台分析，可透過同學提交的答案，得知同學那些地方需要加強，而且是個人化的。復課後老師便可運用這些大數據的分析，去做到因材施教的效果。」