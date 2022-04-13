消費券｜6星酒店Staycation自助餐8大優惠　體驗科幻藝術餵羊駝

第一階段消費券到手，除了購買自己心頭好之外，還可與家人一起分享，吃喝玩樂一番。尤其教育局宣布中小學於復活節後分階段復課，家長可趁上課前來個Staycation，或一同參觀科幻藝術體驗館，甚至參加不同生態園的導賞，親親大自然，輕鬆一番!



味遊大江南北凱悅自助餐 食盡中西日式美食

想盡情吃喝，莫過於享受一頓美味的自助餐。尖沙咀凱悅酒店咖啡廳為食客準備了不同地方的美食，如日式海鮮刺身及壽司、冰鎮藍蟹、越南凍蝦、小龍蝦、新西蘭青口等。其中最特別是中國經典名菜系列，如四川麻婆豆腐、重慶酸菜魚、杭州東坡肉、四川擔擔麵及北京豬肉餃子等。**立即進入「01空間」了解詳情及訂座**

按圖看【味遊大江南北主題自助午餐】美食

+ 3

尖沙咀凱悅酒店「味遊大江南北主題自助午餐」

「01空間」優惠價：成人$380起（原價$449起）｜兒童：$190起



文華東方酒店烤肉套餐 在家豪嘆威靈頓牛排

喜歡嘆肉類的人要留意，香港文華東方酒店推出星級美饌外賣套餐優惠，食客可選擇威靈頓牛排、美國頂級肉眼或伊比利亞豬鞍，每款套餐都分量十足，足夠4至6人享用，每份烤肉套餐均配有醬汁及配菜，讓你大飽口福。**立即進入「01空間」了解更多及訂購**

按圖看香港文華東方酒店星級烤肉套餐

香港文華東方酒店星級烤肉套餐

「01空間」優惠價：$1605起（原價：$1888起）



瑰麗酒店Staycation 維港夜景伴美食

復活節長假期可享受優閒Staycation，香港瑰麗酒店推出「美好新開始住宿假期」套餐，入住客人包一晚住宿及雙人早餐，更可於入住當天於 Holt's Café、Bayfare Social 或彤褔軒免費享用餐飲體驗一次。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看香港瑰麗酒店【美好新開始住宿假期】詳情

+ 2

香港瑰麗酒店【美好新開始住宿假期】

「01空間」優惠價：$3278起



麗思卡爾頓酒店俯瞰維港 送香檳水療8折

想享受「居高臨下」的感覺？香港麗思卡頓酒店是必然的選擇。於環球貿易廣場118層上可以鳥瞰整個維港，另外酒店更推出Stay & Dine餐饗住宿套票，除了包一晚豪華客房住宿更雙人自助早餐及雙人滋味牛排盛宴三道菜晚餐之外，每間套房的客人都會獲贈一支香檳，及水療中心八折優惠等。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看香港麗思卡爾頓酒店Stay & Dine餐饗住宿套票

香港麗思卡爾頓酒店餐饗住宿套票

「01空間」優惠價：$4,070起



科幻藝術體驗館 按4大元素感受視聽刺激

全球首個Teleport「科幻藝術體驗館」再次開放，展期更延長至4月25日。入場人士可按個人性格及喜好，選取「風、火、水、土」其中一個元素，制定獨一無二的AR未來登機證。在旅程導航員引領下，走進5,000呎一個又一個的神秘場景。親身體驗一個特別的藝術旅程。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看TELEPORT科幻藝術體驗館精采內容

TELEPORT科幻藝術體驗館

「01空間」優惠價：成人$259（原價$288）｜學生$214（原價$238）



曼陀羅夜燈 DIY 自製浪漫助冥想

與其以消費券購買小禮物給摯愛，不如親手為對方送上小驚喜。Bonart推出了曼陀羅夜燈DIY套裝，有齊所有工具，只需按指示完成各個步驟，便可輕鬆做出美麗小夜燈，亦有助冥想。**立即進入「01空間」了解更多及購買**

按圖看曼陀羅夜燈 DIY套裝詳情

+ 3

曼陀羅夜燈 DIY套裝

「01空間」優惠價：$258起



大棠生態園繩網陣遊樂場 享受親子時光

一連四天的長假期，若想帶小朋友到戶外「放電」。大棠有機生態園推出優惠套票，家長可以帶同小朋友欣賞湖光山色，生態園內亦有不同設施，包括繩網陣，兒童遊樂場等，適合一家大小享受親子時光。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看大棠有機生態園詳情

+ 1

大棠有機生態園優惠套票

「01空間」優惠價：$110起（原價$140起）



菠蘿園餵食羊駝 沙池網繩陣盪韆鞦

有機薈低碳農莊亦推出「親親羊駝+有機菠蘿園入場套票」，大人小朋友可以近距離接觸難得一見的羊駝，亦可大玩園內增設的兒童遊樂設施，包括網繩陣、沙池、韆鞦及滑梯等等。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看有機薈低碳農莊詳情

有機薈低碳農莊入場套票

「01空間」優惠價：$170起（原價$310）

