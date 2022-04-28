港媽遊迪士尼4千元BB車險被偷　網友：賊人吼準熱門BB車二手價高

迪士尼樂園重開後，每日有大批家長入園遊玩，不少人也帶備BB車，而每到一項設施遊玩，都需要將BB車停泊在設施外，車陣分佈園內不同角落。日前有媽媽在社交平台發文指，有疑似偷車賊趁她們一家輪候「太空飛碟」時，趁她不為意時欲推走其停泊在外面、價值4千多元的BB車，她大聲呼喝後終阻止不快事件發生，她提醒家長小心看守BB車，亦有過來人指自己的BB車曾在園內不翼而飛，也有網民指熱門牌子的二手車可以在拍賣網放售千多元，甚至更高價。

攝影：許珞珩、部分圖片經受訪者授權刊登



謝小姐回覆記者查詢時指，其BB車牌子為「YOYO+」，原價約4千，她於本周日(24日)，一行六人前往迪士尼樂園遊玩，放好BB車便與友人輪候「太空飛碟」，由於不時有家長指在園內被偷BB車，故謝小姐排隊也不忘盯著BB車，突然見有一男子推走其BB車，謝小姐與友人齊齊大聲喝停男子，由於男子沒有道歉，並裝作聽不到，令謝小姐懷疑對方想偷車，於是好心發文提醒準備入園的家長，要小心看管BB車及個人財物，有家長留言回應指自己的BB車曾在園內不翼而飛。

涉事疑被偷的BB車(圖片經受訪者授權刊登)

名貴BB車二手市場有市有價

帖文亦吸引大批網民留言回應，有家長表示試過被人偷走夾於BB車上的風扇、氫氣球、放濕紙巾膠套、雨擋等。網民直言賊人吼準熱門牌子BB車二手市場有價有市：「YOYO+新買差不多$4000，二手都賣到千幾蚊；Gb(另一BB車品牌)購入價差不多$2000，二手都要$700左右；呢啲牌子摺得細又夠輕，最多媽媽選擇，因此二手市場亦有價有市。」

名貴BB車園內隨處見

記者昨日(27日)於園內發現不少停泊在遊樂設施外的嬰兒車屬貴價款式，不少人使用與謝小姐同款的車，一手售價$4000至$6000不等，二手拍賣網也要$1500-$3000不等。BB車賣點為摺疊式車架、輕巧便利、避震性能高、並符合機艙手提行李規格及兼容汽車座椅，適合初生嬰起使用。

另外，售價過萬、被譽為嬰兒界法拉利「Stokke」BB車亦有出現在樂園內，該品牌來自挪威，連徐子淇、張柏芝、Angelababy、黃曉明等都選用這個品牌的BB車，

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昨日園內有不少BB車停泊在遊樂設施門外，而大部分未有上鎖及沒人看守。隨住遊人增加，遊樂設施輪候時間相對增加，家長要玩人氣設施、觀賞劇場、光顧餐廳進餐等，也至少會離開BB車30分鐘左右，無疑是「有心人」乘虛而入的好機會。

另外，家長亦在留言區討論如何確保嬰兒車安全，最多人建議在嬰兒車加上單車鎖，亦有人建議入園勿用「貴車」改用「平車」，被偷也「無所謂」，如沒同行者代為看管 盡量車不離身，此外亦有家長指在BB車放airtag，萬一被偷也可用app即追蹤其位置。記者就此事向香港迪士尼樂園查詢，惟截稿前未有回覆。