春夏季檐蛇常出沒　網民曬家中檐蛇圖笑言：條尾直頭係藝術品！

夏日是「檐蛇（四腳蛇）」活躍的季節，近日不少網友分享家中檐蛇出沒的照片，有人貼出家中客廳發現「巨型」檐蛇，更笑言其肌肉強勁，更指牠「好好生養」、「條尾直頭係藝術品來！」，貼文一出即引來大批網民留言，並貼出各自家中的檐蛇比併一番，相當搞笑！



近日檐蛇頻繁出沒，早前有住村屋的網民在家中的電掣發現內裡藏著近20粒細小的白色蛋殼，當中有些蛋殼已破裂，懷疑內裡的小檐蛇已孵化，貼文一出不少人更留言表示有意收養，希望領養回家殺滅蚊及曱甴。

有網民指晚上如廁，在客廳發現檐蛇，懷疑其已懷孕：「應該係暫時屋企見過最巨型！」、「睇吓佢嘅指甲，同埋後庄肌肉，十分強勁！條尾直頭係藝術品來！話時話，佢肚入面係唔係有蛋？😅 你好好生養喎！」

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貼文一出，網民熱烈回應，紛紛貼出家中的檐蛇照片，有網民笑家中那隻偏瘦：「我果隻好瘦，可能無野俾佢食。」亦有網民指家中的檐蛇「仍然粉透」。

檐蛇最愛潮濕發霉味 要杜絕就要勤抽濕吸塵

滅蟲專家任永強指，溫度高和濕度高的環境特別適合檐蛇生存，因此每年春夏季交接期正是牠們繁殖高峰期。檐蛇會發出叫聲求偶，因此若聽到牠們叫聲的話，即是家中不止有一隻檐蛇，想透過叫聲來吸引對方。他笑言，不同人聽過的檐蛇叫聲各有不同，「有客人話聽過是『霞霞』聲，但我聽過的則是較為低沉的『咕咕』聲。」

檐蛇的繁殖能力視乎環境中提供的生存條件，若環境潮濕有霉味，加上有蚊蟲滋生，檐蛇就會前來覓食，從而寄居並開始繁殖。因此若想趕走檐蛇，可先由家居清潔衛生做起，任永強建議，尤其是回南天天氣潮濕，大家應盡量保持家居乾淨企理，閒時多吸塵及抽濕，減少霉味，已可避免為檐蛇製造合適的居住環境。

檐蛇對氣味敏感 可用3招嚇退

檐蛇對氣味亦特別敏感，尤其害怕辣味及苦澀味。任永強建議可用一些天然無害的方法驅趕，家長可將洋蔥切碎或者切半，或將白醋倒在碟上，再放在雪櫃底、角落位等牠們多出沒的位置，以強烈的氣味將檐蛇趕走。

除此之外，家長亦可在家中擺放尤加利、檸檬、柑桔等味道的精油，因為精油可驅趕蚊蟲，只要減少了壁虎的食物來源，就可降低壁虎出沒的機會。他續指，一般放在衣櫃中的樟腦丸也可以驅趕蚊蟲，但因為其氣味濃烈，易令衣物沾上氣味，因此個人而言並不建議使用。